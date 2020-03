Mỹ cho người dân tự lấy mẫu xét nghiệm nCoV

Người nghi nhiễm nCoV tại Mỹ có thể tự lấy mẫu và gửi đến phòng xét nghiệm, giúp tăng tốc độ sàng lọc người mắc Covid-19.

Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép quy trình tự lấy mẫu xét nghiệm và sẽ bắt đầu áp dụng trong tuần này, Trợ lý Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Brett Giroir cho biết trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng tối 29/3.

Người nghi nhiễm nCoV sẽ dùng bông tăm để lấy mẫu dịch trong mũi, sau đó cho vào túi nhựa và gửi đến phòng xét nghiệm. Điều này sẽ giúp công chúng thoải mái hơn và nhân viên y tế cũng không phải thay đồ bảo hộ mỗi lần tiếp xúc với người nghi nhiễm.

Nhân viên y tế đóng gói mẫu tại một điểm xét nghiệm ở thành phố New York hôm 28/3. Ảnh: AFP.

"Quy trình này sẽ tăng tốc độ xét nghiệm, loại bỏ những lần thay đồ bảo hộ không cần thiết. Nó cũng tiết kiệm nguồn lực quý giá để dành cho các bệnh viện", Trợ lý Giroir nói thêm.

Thống kê của Đại học Johns Hopskins ở Mỹ hôm 29/3 cho thấy số người nhiễm mới nCoV ở nước này tăng gần 18.000, nâng tổng số người mắc Covid-19 trên cả nước lên hơn 141.000. Số người chết cũng tăng thêm 247, nâng tổng số ca tử vong lên 2.458.

Quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã tiến hành khoảng 894.000 xét nghiệm kể từ khi Covid-19 xuất hiện tại nước này.

Các chuyên gia cảnh báo New York sẽ hứng chịu đợt dịch nghiêm trọng hơn nhiều so với Vũ Hán, Trung Quốc hay vùng Lombardy của Italy nếu tốc độ tăng ca nhiễm nCoV mới như hiện nay vẫn tiếp diễn. Nhiều thành phố lớn khác tại Mỹ cũng đang đi theo quỹ đạo của New York và có thể bùng phát dịch nếu các biện pháp kiểm soát không có hiệu quả.

Vũ Anh (Theo CNN)