Hai người nhiễm nCoV dự hội nghị cùng phó tổng thống Mỹ

MỹHai người được xác định dương tính với nCoV sau khi đến một hội nghị ở Washington có sự tham dự của phó tổng thống Mike Pence.

Hội nghị Chính sách, do Uỷ ban Công vụ Israel Mỹ (AIPAC) tổ chức ở thủ đô Washington từ hôm 1 đến 3/3, còn có sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và hàng chục nghị sĩ, trong đó có lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mitch McConnell và cựu ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Mike Bloomberg.

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence (giữa) và các thành viên của lực lượng chuyên trách chống Covid-19 tại một cuộc họp ở Nhà Trắng hôm 6/3. Ảnh: AFP

Trong một email gửi đến những người tham dự, các diễn giả và văn phòng quốc hội hôm 6/3, AIPAC cho hay hai người bị nhiễm nCoV đã đi từ New York đến dự sự kiện trên.

"Chúng tôi xác nhận rằng ít nhất hai người tham gia Hội nghị Chính sách từ New York đã được xét nghiệm dương tính với nCoV", AIPAC cho biết. Bang New York hiện ghi nhận 44 ca Covid-19, hầu hết tại hạt Westchester. "Chúng tôi đang tiếp tục duy trì liên lạc thường xuyên với Uỷ ban Y tế Westchester và Uỷ ban Y tế Washington, họ đang phối hợp với Uỷ ban Y tế New York và các giới chức y tế quốc gia".

Trong một thông báo gửi đến giới chức y tế Washington cuối ngày, AIPAC cho hay họ chưa xác định nguy cơ nào với những người khác tham dự sự kiện.

Hội nghị Chính sách diễn ra thường niên tại Đồi Capitol, thu hút khoảng 18.000 người từ khắp nước Mỹ, trong đó có khoảng 2/3 thành viên quốc hội, nhằm cam kết sự ủng hộ với Israel. AIPAC kêu gọi các quan khách tham dự sự kiện liên hệ với giới chức y tế địa phương nếu bị nhiễm nCoV.

Phó tổng thống Pence đang dẫn đầu cuộc ứng phó với nCoV của Mỹ. Nước này hiện ghi nhận 330 ca nhiễm, trong đó 15 người đã bình phục và 17 người tử vong. Các bang Washington, California, Florida và Maryland đã công bố tình trạng khẩn cấp vì Covid-19.

Anh Ngọc (Theo AFP)