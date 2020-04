Em trai thống đốc bang New York nhiễm nCoV

MỹChris Cuomo, người dẫn chương trình của CNN, em trai Thống đốc New York Andrew Cuomo, được xác nhận dương tính với nCoV.

"Chris Cuomo, 49 tuổi, cảm thấy rất khỏe", CNN viết trong văn bản gửi các nhân viên khi xác nhận ông này dương tính với nCoV. Chris còn dự định tổ chứcCuomo Prime Time", chương trình "đinh" của CNN về Covid-19, từ một studio trong tầng hầm nhà ông, nơi ông đang cách ly.

Chris gia nhập CNN năm 2013, là em trai của Andrew Cuomo, Thống đốc đương nhiệm của bang New York và là con út của Mario Cuomo, cựu thống đốc New York. Đến nay, Chris là nhân viên thứ ba của CNN ở New York dương tính với nCoV.

"Cuomo Prime Time" là một chương trình trực tiếp trên sóng CNN do Chris thực hiện, phản ánh về đại dịch Covid-19. Trong chương trình, Cuomo đã thực hiện một số cuộc phỏng vấn từ xa với anh trai mình, Thống đốc Andrew Cuomo, về những nỗ lực của bang New York trong phòng chống dịch bệnh.

"Tôi đã tiếp xúc với nhiều người trong những ngày gần đây, những người sau đó đã dương tính với nCoV. Tôi bị sốt, ớn lạnh và khó thở", Chris viết trên Twitter hôm 31/3, thêm rằng ông hy vọng mình không lây bệnh cho vợ con. Biên tập viên này còn nói đùa rằng những người còn lại trong gia đình có vẻ hài lòng khi ông tự cách ly trong tầng hầm. "Tất cả chúng ta sẽ đánh bại dịch bệnh bằng sự thông minh, cứng rắn và đoàn kết", Chris viết.

Chris Cuomo trong một chương trình trên sóng CNN. Ảnh: CNN.

Thống đốc Andrew Cuomo đang tham gia một cuộc họp báo phát trên sóng truyền hình quốc gia khi tin tức em trai Chris nhiễm nCoV được công bố. "Cậu ấy trẻ, thể lực tốt, mạnh mẽ, dù không mạnh như cậu ấy nghĩ, nhưng cậu ấy sẽ ổn thôi", Thống đốc bang New York nói.

Andrew cũng chỉ ra bài học thông qua việc của em trai ông bị nhiễm nCoV. "Chris là một người làm việc thiết yếu, một nhân viên báo chí, vì vậy cậu ấy phải ra ngoài. Nếu bạn đi ra ngoài, khả năng nhiễm bệnh là rất cao", chính trị gia New York cảnh báo.

Covid-19 đã xuất hiện ở hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 857.800 người nhiễm, hơn 42.000 người chết. Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 188.000 người nhiễm, hơn 3.800 người tử vong, trong đó New York là bang thiệt hại nặng nề nhất do đại dịch.

Mai Lâm (Theo NYTimes)