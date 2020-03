Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte (bên trái) và nội các của mình giữ khoảng cách an toàn trong cuộc họp báo tại Bộ An ninh và Tư pháp ở The Hague hôm 23/3. Thái độ nghiêm túc và sự tập trung của họ cho thấy tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Hà Lan ghi nhận hơn 6.400 ca nhiễm, với gần 400 ca tử vong. Ảnh: AFP