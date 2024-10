Thế đối đầu sít sao chưa từng thấy của Trump - Harris

Ông Trump và bà Harris nhận sự ủng hộ gần như tương đương tại 7 bang chiến trường, tạo nên tình thế sít sao chưa từng có trong bầu cử Mỹ.

Cuộc đua vào Nhà Trắng đang trong giai đoạn nước rút. Hai ứng viên Donald Trump, đảng Cộng hòa và Kamala Harris, đảng Dân chủ đang tập trung vào 7 bang chiến trường, gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Các bang này sẽ định đoạt kết quả bầu cử, bởi những khu vực khác đều đã nghiêng rõ rệt về phía đảng Dân chủ hoặc Cộng hòa.

Hàng loạt cuộc thăm dò, khảo sát dư luận trong chưa đầy hai tuần trước ngày bầu cử cho thấy tình thế sít sao chưa từng có tại các bang chiến trường, tạo nên tình thế rất khó lường cho cuộc bầu cử năm nay.

Kết quả thăm dò của Washington Post/Schar School tại 7 bang chiến trường cho thấy trong nhóm cử tri đã đăng ký, ông Trump và bà Harris đều có tỷ lệ "chắc chắn ủng hộ" là 37%, "nghiêng về" là 10%. Trong nhóm cử tri tiềm năng, tổng hai tỷ lệ này của ứng viên Cộng hòa và Dân chủ đều là 48%.

Thăm dò được thực hiện từ ngày 30/9 đến 15/10 với 5.016 cử tri đã đăng ký tại 7 bang chiến trường, sai số 1,7 điểm phần trăm. Thăm dò còn xác định nhóm cử tri "then chốt", những người chưa quyết định sẽ bầu cho bên nào, có quy mô đáng kể và sẽ là yếu tố khó lường nhất trong bầu cử.

"Thắng bại tại các bang chiến trường có thể được phân định với chênh lệch sít sao", phát ngôn viên Washington Post nói. "Lựa chọn của nhóm 'then chốt' có thể tác động đến kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử".

Khảo sát tại 7 bang chiến trường được công bố ngày 23/10 của Bloomberg News/Morning Consult cũng cho thấy kết quả tương tự, khi tỷ lệ ủng hộ bà Harris là 49,1%, cao hơn một chút so với tỷ lệ 48,5% của ông Trump, nhưng nằm trong phạm vi sai số của khảo sát.

Tỷ lệ cử tri ủng hộ tại các bang chiến trường theo khảo sát của Washington Post/Schar School. Đồ họa: WP

Kết quả thăm dò của Washington Post/Schar School cho thấy quan điểm của nhóm cử tri đã đăng ký có sự thay đổi so với khảo sát thực hiện hồi tháng 5. Tỷ lệ "chắc chắn ủng hộ" một trong hai ứng viên đã tăng từ 58% lên 74%. Trong số cử tri tiềm năng, 21% nói họ không hoàn toàn ủng hộ Trump hay Harris.

Ông Trump từng dẫn trước bà Harris 6 điểm phần trăm ở bang Arizona, nhưng đến sát ngày bầu cử, tỷ lệ này đã giảm xuống. Theo Bloomberg News/Morning Consult, tỷ lệ ủng hộ bà Harris ở bang này là 49,1%, còn ông Trump là 48,8%.

Tại Bắc Carolina, ông Trump tuần trước dẫn trước bà Harris 4 điểm phần trăm, nhưng khoảng cách này hiện giảm xuống còn 1,1 điểm phần trăm. Ưu thế dẫn trước của ông Trump tại bang Georgia chỉ là 1,5 điểm phần trăm.

Bà Harris nhỉnh hơn ông Trump tại ba bang chiến trường miền bắc là Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, nhưng chênh lệch đều nằm trong biên độ sai số.

Tại bang Nevada, hai ứng viên hòa nhau trong hầu hết các nhóm cử tri. Bà Harris hơn ông Trump ba điểm phần trăm trong nhóm đã đăng ký bỏ phiếu.

6% cử tri đã đăng ký không chọn ông Trump hoặc bà Harris. Hầu hết phản hồi rằng nếu lá phiếu chỉ có hai lựa chọn, họ khả năng cao không bỏ phiếu. Nhóm cử tri này thường là người trẻ tuổi, da màu và nhận mình là độc lập.

Trong nhóm từng tham gia một trong hai mùa bầu cử gần đây, 78% nói chắc chắn sẽ tham gia bầu cử năm nay hoặc đã bỏ phiếu. Ông Trump và bà Harris nhận sự ủng hộ gần như bằng nhau ở nhóm này, lần lượt 47% và 46%. Trong nhóm cử tri tham gia cả hai mùa bầu cử 2016 và 2020, 49% chọn Harris, 47% chọn Trump.

Thăm dò còn cho thấy ông Trump và bà Harris phụ thuộc vào nhóm cử tri "nửa vời".

"Tôi không thích lựa chọn của mình", Steven Grissom, 54 tuổi, ở Las Vegas, bang Nevada nói, thêm rằng ông định bỏ phiếu cho Trump. "Tôi có thể bỏ trống phiếu, nhưng tôi không muốn hành động đó sẽ giúp bà Kamala đắc cử".

Bà Kamala Harris và ông Donald Trump. Ảnh: AFP

Hai nhóm cử tri thu hút sự đáng kể sự chú ý trong mùa bầu cử năm nay là người Mỹ gốc Latin và gốc Phi. Ứng viên đảng Dân chủ có lợi thế đáng kể so với đối thủ trong hai nhóm cử tri này so với đối thủ, dù tỷ lệ ủng hộ bà Harris chưa cao bằng so với khi ông Joe Biden đối đầu ông Trump năm 2020.

Kobe Sifflet, cử tri da màu 21 tuổi ở Atlanta, bang Georgia, vẫn chưa quyết định bỏ phiếu cho ai. Sifflet muốn nghe thêm về chính sách của bà Harris và cảm thấy ông Trump có chút cực đoan.

Trong khi đó, Malik William, 27 tuổi, ở Stone Mountain, bang Georgia đang nghiêng về bà Harris. "Tôi nghĩ ông Trump tìm cách tăng quyền cho cảnh sát có thể tạo ra xung đột không cần thiết với người dân hơn là giúp đất nước tốt hơn", ông nói.

Về giới tính, bà Harris dẫn trước ông Trump 7 điểm phần trăm trong nhóm cử tri nữ, ông Trump giữ khoảng cách tương tự trong nhóm cử tri nam. Chênh lệch thể hiện rõ nhất ở nhóm dưới 30 tuổi.

Tỷ lệ cử tri da trắng có bằng đại học ủng hộ bà Harris và ông Trump là 50%-45%. Nhóm không có bằng cấp ủng hộ Trump với tỷ lệ 2-1.

Kacey Campbell, 30 tuổi, quản lý một trường học ở Milwaukee, bang Wisconsin, nói cô nghiêng về phía Harris, nhưng "chỉ một chút". Cô đã theo dõi hai ứng viên tranh luận để ra quyết định và thất vọng trước những đề xuất để giải quyết xung đột Israel - Hamas.

Quy mô tàn phá Gaza phải gánh chịu khiến Campell không tự tin khi bầu cho đảng Dân chủ. Cô cũng chỉ trích phe này vì chỉ tuyên bố "chúng tôi không phải Trump, chúng tôi không phải Dự án 2025", hơn là đưa ra chính sách cho riêng mình.

Dự án 2025 là tài liệu do hàng chục tổ chức bảo thủ soạn thảo, được coi là "tiệc buffet chính sách" cho bất kỳ tổng thống nào thuộc đảng Cộng hòa. Mục tiêu của dự án là thúc đẩy các chính sách bảo thủ và cánh hữu để định hình lại chính quyền liên bang Mỹ.

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump và bà Harris theo từng vấn đề được cử tri quan tâm tại các bang chiến trường. Đồ họa: WP

Ông Trump và bà Harris, cùng hai ứng viên cấp phó lần lượt là JD Vance và Tim Walz đều đang dồn nguồn lực để cạnh tranh tại những bang chiến trường này.

Emily Dembs, cử tri da trắng ở St. Clair Shores, bang Michigan, vẫn "giằng xé" giữa hai lựa chọn.

"Tôi thực sự không thích Trump, ông ấy giống một kẻ dối trá. Đảng Dân chủ cũng tạo cảm giác giả tạo", Dembs nói. "Bỏ phiếu cho Harris có vẻ là ý tốt. Tôi chỉ ước chúng ta có nhiều lựa chọn hơn, hoặc là ứng viên khác".

Như Tâm (Theo Washington Post, Reuters)