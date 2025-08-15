Thầy giáo vẽ tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng phấn bảng

Từ đầu tháng, nhiều bức tranh bằng phấn của thầy giáo Nguyễn Trí Hạnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Các bức vẽ thuộc dự án kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh, được thầy Hạnh triển khai 5 tháng qua.

Trong hình là tranh 80 năm - Yêu lắm Việt Nam nước tôi được giáo viên tâm đắc nhất. Thầy cho biết dùng nền bảng xanh để làm nổi bật hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bên cạnh có lá cờ đỏ sao vàng tung bay hình chữ S. ''Với tôi, đây không chỉ là tác phẩm nghệ thuật mà còn là lời tri ân sâu sắc đến Bác Hồ cùng thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc'', thầy nói.