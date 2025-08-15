Thầy giáo vẽ tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng phấn bảng

Từ đầu tháng, nhiều bức tranh bằng phấn của thầy giáo Nguyễn Trí Hạnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Các bức vẽ thuộc dự án kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh, được thầy Hạnh triển khai 5 tháng qua.
Trong hình là tranh 80 năm - Yêu lắm Việt Nam nước tôi được giáo viên tâm đắc nhất. Thầy cho biết dùng nền bảng xanh để làm nổi bật hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bên cạnh có lá cờ đỏ sao vàng tung bay hình chữ S. ''Với tôi, đây không chỉ là tác phẩm nghệ thuật mà còn là lời tri ân sâu sắc đến Bác Hồ cùng thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc'', thầy nói.
Thầy giáo bắt đầu vẽ tranh phấn từ khoảng năm 2020, đến nay đã thực hiện khoảng 500 tác phẩm. Ban đầu chỉ là vài bức minh họa để phục vụ giảng dạy, dần dần thầy Hạnh nhận ra tranh phấn có sức hút đặc biệt, đem lại cảm giác gần gũi, gắn liền ký ức của các thế hệ học sinh. Qua đó, thầy muốn truyền tải những câu chuyện lịch sử, giá trị nhân văn để mỗi người khi ngắm tranh sẽ thấy được tuổi thơ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
Thầy Hạnh thường chọn vẽ chủ đề lịch sử, các chiến sĩ cách mạng, hình ảnh hào hùng của đất nước. Ngoài ra, thầy khắc họa vẻ đẹp cảnh sắc quê hương, thiên nhiên bốn mùa hay những câu chuyện dân gian để tạo sự gần gũi với học sinh.
Thầy Nguyễn Trí Hạnh thực hiện tác phẩm tôn vinh những giáo viên vùng cao.
Theo thầy giáo, ưu điểm khi vẽ bằng phấn là màu sắc tươi sáng, dễ chỉnh sửa. Nền bảng xanh cũng giúp màu phấn nổi bật, tạo hiệu ứng thị giác riêng, gợi nhớ về không gian lớp học quen thuộc.
Tuy nhiên, phấn có độ bám không cao, dễ bị lem khi va chạm, không thể giữ tác phẩm lâu dài. Để khắc phục, thầy Hạnh thường chọn loại phấn tốt, ít bụi, dùng khăn mềm hoặc tay để tạo độ chuyển màu mượt hơn, đồng thời chụp ảnh, quay video lưu lại bức vẽ trước khi xóa.
Bức vẽ được thầy Nguyễn Trí Hạnh hoàn thiện dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Ngoài giờ lên lớp, giáo viên thường vẽ ở phòng chức năng của trường, được đơn vị tạo điều kiện để sáng tác.
Tác phẩm kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2025), với hình ảnh chiến sĩ công an hỗ trợ người dân trong bão lũ.
Mỗi khi thầy Nguyễn Trí Hạnh bắt đầu một bức vẽ mới, các học sinh luôn thể hiện sự thích thú. Có em tranh thủ giờ ra chơi đứng xem, bạn khác xin chụp ảnh hoặc quay video chia sẻ lên mạng xã hội. ''Nhiều học sinh cho biết những bức tranh giúp các em hiểu bài sâu, ghi nhớ lâu hơn, cảm thấy kiến thức lịch sử, văn học trở nên gần gũi'', thầy nói.
Hồi tháng 4, thầy Hạnh gây chú ý với bức Bắc - Nam một nhà, 30/4/1975-30/4/2025, tái hiện thời khắc chiếc xe tăng húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập, bên cạnh là hình ảnh chiến sĩ vẫy lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Thầy tìm hiểu tài liệu từ sách, báo, tham khảo ý kiến của giáo viên dạy Lịch sử để xây dựng bối cảnh, hoàn thiện tranh sau hai ngày.
Thầy giáo tái hiện không khí ngày Tết với những sắc màu rực rỡ, sắc thái tươi vui. Thầy Hạnh thường tốn khoảng hai giờ cho một bức vẽ, lâu nhất là một tuần.
Thầy Hạnh bên bức Con Rồng cháu Tiên - tranh phấn tốn nhiều thời gian thực hiện nhất.
Thầy Nguyễn Trí Hạnh hiện là giáo viên Mỹ thuật tại Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh, tỉnh Nghệ An. Ngoài sáng tác, giáo viên còn khởi xướng dự án Lan tỏa nghệ thuật vẽ bảng, mục tiêu mang loại hình nghệ thuật này đến khắp tỉnh, thành trên cả nước.
Phương Linh
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp