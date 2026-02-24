Thay đổi chiến thuật đột kích bộ binh của Nga sau 4 năm xung đột

Rạng sáng 24/2/2022, Nga phát động chiến dịch đặc biệt với lý do "phi quân sự hóa, phi phát xít hóa" Ukraine, bảo vệ cộng đồng nói tiếng Nga ở vùng Donbass, chống lại sự mở rộng của NATO về phía đông và bảo đảm trạng thái trung lập của quốc gia láng giềng.

Trong ảnh là quân nhân Nga bên cạnh đoàn xe ở thành phố Armyansk trên bán đảo Crimea ngày 24/2/2022.