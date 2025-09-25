Thao trường Ukraine hứng đòn hiệp đồng bằng tên lửa Iskander

Ukraine thông báo Nga sử dụng nhiều vũ khí, trong đó có hai tên lửa đạn đạo Iskander-M, để tập kích một thao trường huấn luyện và gây thương vong.

"Đối phương hôm 24/9 tiến hành đòn tập kích hiệp đồng nhằm vào thao trường của một trong những đơn vị huấn luyện. Trong số vũ khí được dùng có hai tên lửa đạn đạo Iskander-M", lục quân Ukraine thông báo.

Lục quân Ukraine khẳng định đã áp dụng biện pháp phòng ngừa, nhưng thừa nhận một quả đạn Iskander-M đánh trực diện vào hầm trú ẩn và "gây ra một số thương vong" cho binh sĩ. "Các đơn vị ứng phó khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường, những người bị thương đã được điều trị y tế", lực lượng này cho hay, nhưng không công bố địa điểm trúng đòn và thiệt hại cụ thể.

Vị trí khu dân cư Goncharovskoye, tỉnh Chernihv. Đồ họa: RYV

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Các trang tin có liên hệ với quân đội Nga nói rằng mục tiêu của đòn tập kích là thao trường gần khu dân cư Goncharovskoye ở tỉnh Chernihiv, miền bắc Ukraine.

Lần gần nhất thao trường ở Goncharovskoye hứng đòn là cuối tháng 7, khi quân đội Nga tập kích kép bằng hai tên lửa đạn đạo Iskander-M nhằm vào cơ sở này. Moskva lúc đó tuyên bố đòn tập kích đã khiến khoảng 200 binh sĩ Ukraine chết và bị thương, trong khi Kiev khẳng định 3 binh sĩ thiệt mạng và 18 người bị thương.

Nga từng nhiều lần tập kích các thao trường của quân đội Ukraine, gây tổn thất nặng về người và khí tài. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky hồi tháng 7 phải ra lệnh cấm tập trung binh sĩ, khí tài tại các cơ sở huấn luyện, cũng như yêu cầu xây dựng thêm công trình trú ẩn và triển khai biện pháp bảo vệ tính mạng quân nhân.

Một trong những sự việc gây thương vong nghiêm trọng nhất xảy ra đầu tháng 3, khi quân đội Nga phóng tên lửa đạn đạo Iskander-M vào thao trường Novomoskovsky ở tỉnh Dnipropetrovsk, nơi huấn luyện binh sĩ của Lữ đoàn Cơ giới số 157 Ukraine. Moskva tuyên bố đòn tập kích đã khiến 150 quân nhân thiệt mạng, trong đó có khoảng 30 chuyên gia nước ngoài.

Tên lửa đạn đạo Iskander-M Nga rời bệ phóng tháng 4/2022. Ảnh: RIA Novosti

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)