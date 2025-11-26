Thanh tra Hải Phòng: Nhiều người mua nhà ở xã hội kê khai không trung thực

Thanh tra TP Hải Phòng yêu cầu hủy hợp đồng mua bán của 14 căn nhà ở xã hội, do người mua kê khai không trung thực và rà soát lại 25 trường hợp khác.

Nội dung này nêu tại kết luận thanh tra về phát triển, quản lý nhà ở xã hội (NOXH) tại Hải Phòng. Theo đó, thanh tra thành phố phát hiện một số sai phạm tại các dự án 384 Lê Thánh Tông, 39 Lương Khánh Thiện, Tổng kho 3 Lạc Viên (142 Lê Lai) và chung cư cho người thu nhập thấp tại khu dân cư An Đồng, quận An Dương cũ (nay là phường An Hải).

Cụ thể, kiểm tra xác suất 155 hồ sơ mua nhà các dự án trên, thanh tra phát hiện ở dự án 384 Lê Thánh Tông có 7 hồ sơ kê khai không đúng. Tại dự án 39 Lương Khánh Thiện, Tổng kho 3 Lạc Viên (142 Lê Lai) và khu chung cư cho người thu nhập thấp tại An Đồng, mỗi nơi có một hồ sơ.

Các hồ sơ kê khai sai nơi làm việc và thu nhập không đúng thực tế (cao hơn so với khai trong hồ sơ). Nhiều hồ sơ được xác nhận chỗ ở và thu nhập của một doanh nghiệp môi giới bất động sản.

Dự án nhà ở xã hội 384 Lê Thánh Tông. Ảnh: Lê Tân

Thanh tra Thanh phố Hải Phòng yêu cầu 14 người mua có hồ sơ kê khai không trung thực phối hợp với chủ đầu tư thanh lý hợp đồng, bàn giao lại nhà. 25 trường hợp khác cũng được yêu cầu rà soát lại hồ sơ mua nhà.

Trường hợp sau rà soát xác định không đủ điều kiện hưởng chính sách nhà ở xã hội, người mua và chủ đầu tư phải thanh lý hợp đồng mua bán theo quy định.

Dự án Chủ đầu tư Quy mô (căn hộ) Vốn đầu tư (tỷ đồng) Giá (triệu đồng/m2) 384 Lê Thánh Tông Công ty cổ phần Hóa chất vật liệu điện Bình Phát 1.294 căn NOXH; 38 nhà liền kề thương mại 1.648 18,86 39 Lương Khánh Thiện Công ty cổ phần Toa xe Hải Phòng 216 căn hộ NOXH; 26 nhà thương mại 434 19,5 Tổng kho 3 Lạc Viên Công ty cổ phần Thái Holding Khoảng 4.456 căn NOXH; 163 căn thương mại 4.865 17,6 Chung cư tại An Đồng Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng PG 775 căn 886,5 18,83

Ngoài xử lý hồ sơ sai phạm, Thanh tra TP Hải Phòng yêu cầu các dự án phải công khai số căn hộ đã bán, chưa bán, giá bán - thuê trên cổng thông tin của Sở Xây dựng và các phương tiện truyền thông.

Hải Phòng hiện là một trong những địa phương đi đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Tính tới hết năm nay, thành phố sẽ hoàn thành khoảng 17.291 căn, vượt 736 căn so với chỉ tiêu Chính phủ giao.

Lê Tân