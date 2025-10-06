Thanh tra chỉ ra nhiều vi phạm tại loạt khu nghỉ dưỡng ở bán đảo Cam Ranh

Khánh HòaThanh tra tỉnh kết luận UBND tỉnh nhiều năm trước đã cấp các chứng nhận đầu tư nhưng không tổ chức đấu thầu, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư.

Thông tin được nêu trong kết luận của thanh tra tỉnh Khánh Hòa về các dự án đầu tư vướng mắc, chậm tiến độ, hiệu quả thấp trên địa bàn tỉnh. Trong đó, thanh tra chỉ ra nhiều dự án nghỉ dưỡng ở khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (xã Cam Lâm) có nhiều vi phạm.

Một góc khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh. Ảnh: Bùi Kỳ

Cụ thể, Khu nghỉ dưỡng Bãi Dài do Công ty TNHH Khu nghỉ dưỡng Bãi Dài làm chủ đầu tư. Thanh tra tỉnh xác định trên cơ sở tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư cũ, UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu cho chủ đầu tư nhưng không tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư là vi phạm quy định tại Luật Đầu tư 2005 và thông tư 3/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính). Ngoài ra, dự án trên chậm tiến độ về thời gian hoàn thành các thủ tục để cấp phép xây dựng so với giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Với Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Duyên Hà, Thanh tra tỉnh xác định UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu cho Công ty TNHH Duyên Hà (chủ đầu tư) nhưng không tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư là vi phạm quy định Luật Đầu tư năm 2005 và thông tư liên quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính)

Sở Kế hoạch và Đầu tư cũ tổ chức thẩm tra dự án tại văn bản ban hành năm 2013 nhưng không thực hiện thủ tục gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của sở, ngành liên quan trước khi tham mưu, báo cáo UBND tỉnh. Từ đó, UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Duyên Hà là không đúng quy định

Ngoài ra, thanh tra cho biết, thời điểm này, Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng cho dự án không đúng quy định của Chính phủ và một số Thông tư của Bộ Xây dựng; chủ đầu tư đưa các hạng mục công trình của dự án vào khai thác sử dụng khi chưa được cơ quan chức năng ra văn bản chấp thuận nghiệm thu; thi công một số hạng mục công trình không phù hợp vị trí, diện tích theo quy hoạch xây dựng được duyệt.

Thứ ba là Khu du lịch – dịch vụ tổng hợp Bắc bán đảo Cam Ranh (Công ty TNHH Hoàn Cầu Cam Ranh là nhà đầu tư). Thanh tra xác định UBND tỉnh lựa chọn nhà đầu tư không thông qua đấu thầu là vi phạm quy định; Sở Kế hoạch và Đầu tư cũ không đánh giá năng lực đầu tư của nhà đầu tư để xem xét điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư là không đúng quy định Luật Đất đai năm 2013 và một số Nghị định của Chính phủ

Dự án trên chậm về thủ tục đầu tư, xây dựng và tiến độ thực hiện; có loại hình đất ở không hình thành đơn vị; nhà đầu tư xây đường nội bộ chưa phù hợp quy hoạch.

Dự án Khu resort và khách sạn Đỉnh Vàng Nha Trang, thanh tra tỉnh phát hiện sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng không lấy ý kiến thẩm tra của các sở, ngành là không đúng theo quy định pháp luật; UBND tỉnh lựa chọn nhà đầu tư không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư là vi phạm quy định tại Luật Đầu tư 2005 và Thông tư 03 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chủ đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình dự án vượt ra ngoài ranh giới đất được giao; dự án chậm tiến độ xây dựng.

Khu du lịch cao cấp Phát Đạt Resort là dự án do Công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt Nha Trang làm chủ đầu tư. Thanh tra tỉnh kết luận UBND tỉnh trước đây cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư có "đất ở không hình thành đơn vị ở" là không phù hợp với pháp luật về đất đai.

Theo kết luận thanh tra, nguyên nhân sai phạm của các dự án trên phần lớn do lỗi của cơ quan quản lý Nhà nước, hoặc lỗi từ cả phía quản lý và nhà đầu tư.

Để tháo gỡ khó khăn, với nhóm dự án không đấu thầu, không đấu giá quyền sử dụng đất, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo 751, Thủ tướng báo cáo cấp thẩm quyền cho phép áp dụng cơ chế đặc thù tương tự Nghị quyết 170/2024 của Quốc hội. Qua đó, các dự án tiếp tục được sử dụng đất, đồng thời xác định lại giá đất để thu nộp ngân sách, đảm bảo không thất thoát tài sản công.

Với nhóm sai phạm trong quản lý đất đai, thanh tra đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan làm việc với nhà đầu tư để điều chỉnh tính chất "đất ở không hình thành đơn vị ở" sang "đất thương mại, dịch vụ" theo quy định và đúng quy hoạch; kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo theo thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm để xử lý nghiêm.

Bùi Toàn