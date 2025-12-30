Thanh niên xung phong được tăng gần gấp đôi trợ cấp

Chính phủ nâng mức trợ cấp với thanh niên xung phong từ 540.000 đồng lên một triệu đồng mỗi tháng.

Nghị định 344 ngày 29/12 quy định, mức trợ cấp của thanh niên xung phong bằng hai lần chuẩn trợ giúp xã hội. Mức chuẩn trợ giúp xã hội hiện là 500.000 đồng.

Như vậy, sau khi điều chỉnh, thanh niên xung phong được hưởng trợ cấp một triệu đồng mỗi tháng.

Hiện, thanh niên xung phong đang được hưởng trợ cấp hằng tháng là 540.000.

Các cựu thanh niên xung phong tưởng nhớ đồng đội tại Truông Bồn. Ảnh: Đức Hùng

Hai nhóm được hưởng chính sách nêu trên là thanh niên xung phong tập trung tham gia kháng chiến từ ngày 15/7/1950 đến 30/4/1975, đã hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương mà không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động, bệnh binh, thương binh hoặc người nhiễm chất độc hóa học; thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến từ 26/3/1965 đến 30/4/1975.

Chính phủ quy định, mức trợ cấp mới được áp dụng từ 1/7/2025. Nếu thanh niên xung phong đã qua đời từ thời điểm này nhưng chưa được điều chỉnh trợ cấp thì người tổ chức mai táng được truy lĩnh khoản chênh lệch theo số tháng còn lại.

Cả nước hiện có hơn 650.000 cựu thanh niên xung phong từng tham gia các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước.

Vũ Tuân