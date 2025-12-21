Thanh Nhàn – Giá trị không chỉ ở bàn thắng kết liễu Thái Lan

Ngồi dự bị phần lớn SEA Games 33, Nguyễn Thanh Nhàn không chỉ biết chắt chiu cơ hội mỗi khi ra sân để ghi những bàn thắng định đoạt, giá trị của anh còn nằm ở khả năng liên kết trong trận chung kết trước Thái Lan.

Chỉ một lần đá chính trước Lào trận ra quân chiến dịch bóng đá nam SEA Games 33, Thanh Nhàn không nản chí. Trước Philippines ở bán kết, anh ấn định chiến thắng cho Việt Nam bằng cú đá phạt hàng rào.

Ở chung kết tại Rajamangala, dù cũng chỉ được sử dụng từ băng ghế dự bị, cầu thủ sinh năm 2003 một lần nữa ghi bàn kết liễu trận đấu, chấm dứt luôn hy vọng giành vàng của người Thái. Song, nếu chỉ là ghi bàn, đó chưa lột tả hết giá trị đóng góp của Thanh Nhàn từ khi vào sân đầu hiệp hai.

Thanh Nhàn vào sân trám lấy vị trí của Viktor Lê, hoặc cũng có lúc hoán đổi vị trí với Đình Bắc. Trong hiệp một, vai trò này có phần luân phiên giữa Đình Bắc và Viktor Lê. Cầu thủ mang áo số 7 của Việt Nam thích di chuyển rộng và việc anh thường xuyên có mặt ở nách trái trung lộ giữa hai tuyến đối thủ để xin bóng từ tuyến dưới diễn ra khá thường xuyên.

Cũng một vài thời điểm, Đình Bắc bó hẳn vào trung lộ ở vị trí số 9 ảo. Bấy giờ, Viktor Lê dạt trái. Cầu thủ của CLB Hà Tĩnh trong một số thời điểm cũng chủ động giật về với ý định nhận chuyền từ tuyến dưới. Song, tần suất Viktor Lê đứng ngang hàng thủ Thái Lan, "gài số", bật tư thế lao người về phía trước để đâm ra sau lưng hàng thủ đối phương vẫn nhiều hơn.

Viktor Lê thường tìm cách di chuyển tấn công ra sau lưng hàng thủ Thái Lan.

Điều này xuất phát từ định hướng chơi khi có bóng của thầy trò Kim Sang-sik trong hiệp một là tấn công chiều sâu quá nhanh, quá trực diện với bóng dài triển khai từ hàng thủ lên thẳng phía trên. Mặt khác, Việt Nam cũng chú trọng nhiều đến việc đẩy bóng ra hai biên để lên bóng. Tấn công qua nách trung lộ hoặc trung lộ vì thế không nhiều, cặp tiền vệ trung tâm ít để lại ảnh hưởng vì khâu trung gian bỉ bỏ qua.

Việt Nam trong hiệp một tìm cách tấn công nhanh bằng bóng dài ra sau lưng hàng thủ Thái Lan, hoặc đẩy bóng ra biên.

Không rõ ông Kim có chủ trương thay đổi lối chơi khi có bóng theo cách khác trong hiệp hai hay không. Tuy nhiên, với hai cầu thủ mới được tung vào lắp trên hàng công là Thanh Nhàn và Văn Thuận, những phẩm chất của họ mở ra một hướng đi mới cho Việt Nam.

Các cầu thủ áo đỏ từ đầu hiệp hai nhanh và quyết liệt hơn khi không bóng, tức tìm cách pressing tuyến đầu rát hơn. Nhưng họ chậm rãi, từ tốn lại khi có bóng. Nói cách khác, Việt Nam bắt đầu "chơi bóng" nhiều hơn.

Thanh Nhàn thích giật về kết nối bóng.

Thái Sơn – người vào thay Quốc Cường cuối hiệp một – giúp bình ổn lại tuyến giữa, mang đến sự điềm đạm và hiệu quả trong những giải pháp chuyền bóng. Nhưng cũng nhờ ở tuyến đầu, những cầu thủ thích giật về để kết nối như Thanh Nhàn, giúp những Việt Nam có thể chơi qua trung lộ và nách trung lộ. Khi cự ly giữa tuyến đầu và tuyến giữa được thu ngắn lại nhờ các hành động lùi về tiến đến gần bóng đó của các tiền đạo, những đường chuyền ngắn và sệt mang cho thấy công năng.

Ba mũi nhọn trên hàng công trong hiệp hai có phong cách muốn tiến đến gần bóng để kết nối.

Việt Nam không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào bóng dài nữa, khi một cấu trúc tấn công chưa được định sẵn nhưng triển khai bằng bóng dài và quá nhanh, việc mất bóng nhanh cũng sẽ diễn ra, như trong quan niệm bóng đá của Pep Guardiola hay Mikel Arteta.

Với nhiều cầu thủ chơi gần bóng hơn, việc tranh chấp đoạt lại bóng cũng hiệu quả nếu để mất. Như trong tình huống ở phút 59, khi Việt Nam tìm cách ban bật phối hợp bóng ngắn ở biên trái với nhóm 4 cầu thủ, gồm Thanh Nhàn – người chủ động tiến tới để thêm quân số. Sau tình huống một-hai giữa Thanh Nhàn và Thái Sơn bị đối thủ cắt, các cầu thủ áo đỏ cũng liền thu hồi được bóng. Đó chính là tình huống dẫn tới quả đá phạt góc mà thầy trò ông Kim gỡ hòa 2-2.

Tình huống phối hợp nhóm biên của Việt Nam, với Thanh Nhàn chủ động dạt ra liên kết...

Sau khi pha ban bật một-hai giữa Thái Sơn và Thanh Nhàn bị cắt, Việt Nam cũng lập tức thu hồi lại bóng nhờ pha can thiệp của Nhật Minh

Cơ hội tranh chấp bóng hai cũng nhiều hơn nếu có nhiều cầu thủ đứng gần nhau. Ví dụ tình huống phút 95, Thanh Nhàn tranh chấp bóng một trên không ở gần vòng tròn giữa sân, Phi Hoàng đoạt lấy bóng hai, trước khi Thái Sơn ở gần đó tung ra đường chuyền xuyên tuyến, châm ngòi cho tình huống Việt Nam ấn định 3-2 mà chính cầu thủ của PVF-CAND ghi bàn.

Cũng như Đình Bắc, Thanh Nhàn muốn được nhận bóng giữa hai tuyến đối thủ, bất kể tư thế quay lưng. Thậm chí, cầu thủ quê Tây Ninh này có lùi về sâu tận phần sân nhà để tiện bề mở ra hướng phối hợp cho những Thái Sơn hay Xuân Bắc.

Những tình huống lùi về phần sân nhà để kết nối, xoay trở vượt qua đối phương của Thanh Nhàn.

Khi đã có Thanh Nhàn "chịu" lùi về nhận bóng ở nách trái trung lộ hoặc trung lộ, Đình Bắc có thể được trả lại vị trí nhô cao hơn trên hàng công, phát huy những cú bứt tốc đoạn ngắn của mình. Đó chính là kịch bản trong tình huống dẫn tới quả penalty để Việt Nam rút ngắn tỷ số 1-2. Khi ấy, thầy trò ông Kim cũng tấn công theo chiều sâu, nhưng bằng những đường chuyền cự ly ngắn, sệt và xuyên tuyến.

Thành Nhàn có thể là "người được chọn", khi tỏa sáng bằng những bàn thắng kết liễu đối thủ, nhưng anh còn là một trạm nhận bóng lý tưởng từ phong cách chơi của mình.

Hoàng Thông