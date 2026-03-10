Thanh Hóa sắp có khu đô thị ven sông gần 13.000 tỷ đồng

Khu đô thị Eurowindow Light City ven bờ sông Mã rộng hơn 170 ha được kỳ vọng trở thành dấu ấn kiến trúc đô thị hiện đại tại vùng trung tâm tỉnhThanh Hóa.

Sáng 10/3, Eurowindow Holding tổ chức lễ khởi công dự án Eurowindow Light City tại phường Nguyệt Viên với tổng mức đầu tư gần 13.000 tỷ đồng.

Dự án tọa lạc ven bờ Bắc sông Mã - khu vực được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển đô thị - kết nối dễ dàng với trung tâm hành chính tỉnh qua quốc lộ 1A, 10 và gần các tiện ích y tế, giáo dục, thương mại

Theo quy hoạch, Eurowindow Light City được phát triển theo mô hình khu đô thị xanh, hiện đại, kết hợp cảnh quan, hệ thống tiện ích và các yếu tố văn hóa bản địa. Đại lộ ánh sáng di sản và công viên ánh sáng tương tác được thiết kế làm điểm nhấn của dự án, lấy cảm hứng từ văn hóa Đông Sơn, biểu tượng trống đồng, mặt trời...

Phối cảnh khu đô thị Eurowindow Light City. Ảnh: Eurowindow

Ông Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết địa phương xác định xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại đồng thời đẩy mạnh phát triển đô thị xanh là một trong những đột phá chiến lược tới 2030.

Dự án khu đô thị 170 ha này khi hoàn thành được kỳ vọng góp phần thay đổi diện mạo đô thị, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển các lĩnh vực thương mại, dịch vụ trên địa bàn.

Đại diện tổng thầu Công ty cổ phần Xây dựng và Quản lý dự án số 1 cho biết sẽ huy động nhân lực, thiết bị để thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và tuân thủ các quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường.

Cách Hà Nội khoảng 160 km về phía nam, Thanh Hóa đặt mục tiêu đạt tỷ lệ đô thị hóa 50% vào 2030 (hiện đạt 40,6%). Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp địa ốc đã phát triển các dự án đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch tại đây như Sun Group, Vingroup, Taseco Land... Điều này góp phần thay đổi diện mạo đô thị, tạo việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Lê Hoàng