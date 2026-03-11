Thanh Hóa sắp có khu công nghiệp gần 3.000 tỷ đồng

Tập đoàn Sumitomo Nhật Bản rót gần 3.000 tỷ đồng đầu tư khu công nghiệp Thăng Long hướng tới thu hút các dự án công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao.

Ngày 11/3, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Tập đoàn Sumitomo tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa giai đoạn 1.

Dự án do Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa – đơn vị thuộc Tập đoàn Sumitomo làm chủ đầu tư, có tổng vốn khoảng 2.917 tỷ đồng (tương đương 115,8 triệu USD) trên diện tích 167 ha.

Phối cảnh Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hoá. Ảnh: Lê Hoàng

Dự án được phát triển theo mô hình khu công nghiệp hiện đại, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Mục tiêu chính là thu hút các dự án công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhật Bản và các nhà đầu tư quốc tế có chuỗi liên kết sản xuất với hệ thống khu công nghiệp Thăng Long tại Việt Nam.

Ông Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết việc triển khai dự án có ý nghĩa quan trọng với chiến lược phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài của địa phương. Khu công nghiệp Thăng Long khi hoàn thành sẽ góp phần thu hút nhiều dự án thứ cấp trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tạo việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đại diện chủ đầu tư, ông Kenta Kawanabe, Tổng giám đốc các khu công nghiệp Thăng Long tại Việt Nam, cho biết Thanh Hóa được lựa chọn đầu tư nhờ nguồn nhân lực dồi dào, vị trí địa lý thuận lợi và sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương.

Theo ông Kawanabe, với kinh nghiệm phát triển hệ thống khu công nghiệp Thăng Long tại Việt Nam trong nhiều năm qua, tập đoàn sẽ triển khai dự án theo tiêu chuẩn cao về hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ và môi trường đầu tư.

"Các dự án khu công nghiệp tại Việt Nam thường có thời hạn 50 năm, nhưng tầm nhìn của chúng tôi với Thanh Hóa không dừng lại ở mốc thời gian đó. Tập đoàn mong muốn đồng hành lâu dài cùng sự phát triển của địa phương", ông Kawanabe nói.

Đại diện nhà thầu thi công, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.3 cho biết sẽ huy động nguồn lực về nhân lực, thiết bị và công nghệ để triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn trong quá trình thi công.

Các đơn vị thi công cũng cam kết phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và chính quyền địa phương nhằm sớm hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào khu công nghiệp.

Khởi công dự án Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa ngày 11/3. Lê Hoàng

Theo lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tháo gỡ kịp thời các khó khăn trong quá trình triển khai dự án, đồng thời đảm bảo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp.

Sumitomo được thành lập năm 1919, là một trong những tập đoàn thương mại và đầu tư đa ngành lớn của Nhật Bản, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như phát triển hạ tầng khu công nghiệp, năng lượng, giao thông đô thị và thương mại quốc tế.

Tập đoàn hiện có mạng lưới hoạt động toàn cầu với hơn 130 văn phòng tại 66 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, Sumitomo đã phát triển hệ thống khu công nghiệp Thăng Long tại nhiều địa phương phía Bắc. Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa là dự án thứ tư được triển khai.

Theo kế hoạch của tập đoàn, Sumitomo sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư, phát triển thêm các khu công nghiệp tại Việt Nam, trong đó có các địa phương ở phía Nam.

Lê Hoàng