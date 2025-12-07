Thanh Hóa giải ngân hơn 7.500 tỷ đồng ba chương trình mục tiêu quốc gia

Thanh Hóa tiếp tục là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về số xã và đơn vị cấp huyện cũ đạt chuẩn nông thôn mới.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị giao ban triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 nhằm đánh giá ba chương trình: Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững và Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ông Cao Văn Cường, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh thời gian qua đạt nhiều kết quả nổi bật. Ảnh: Lê Hoàng

Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, giai đoạn 2021–2025, Thanh Hóa đã giải ngân hơn 7.500 tỷ đồng vốn trung ương, đạt 87,5% kế hoạch. Các chương trình được triển khai minh bạch, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tại khu vực miền núi, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 20,46% năm 2022 xuống còn 5,6% năm 2025; thu nhập bình quân đầu người ước đạt gần 54 triệu đồng. Chương trình giảm nghèo bền vững giúp toàn tỉnh giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 6,78% xuống 0,52%, vượt chỉ tiêu trung ương giao.

Riêng chương trình xây dựng nông thôn mới ghi nhận nhiều kết quả nổi bật: toàn tỉnh có 8 đơn vị cấp huyện cũ đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ, 64 xã và 261 thôn, bản miền núi đạt chuẩn nông thôn mới, 103 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 31 xã và 598 thôn bản đạt chuẩn kiểu mẫu. Thanh Hóa có 598 sản phẩm OCOP, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, đồng thời là địa phương đầu tiên ở Bắc Trung Bộ có 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tuy vậy, theo đánh giá của ngành chức năng địa phương, việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn nhiều khó khăn. Một số văn bản hướng dẫn ban hành chậm, cơ chế triển khai thay đổi so với giai đoạn trước khiến nhiều địa phương lúng túng, nhiều hạng mục dù có vốn nhưng không thể thực hiện do vướng thủ tục. Tiến độ thi công cũng bị ảnh hưởng bởi việc giao vốn đầu tư giai đoạn 2021–2025 từ trung ương.

Tại hội nghị, đại biểu các sở ngành và địa phương thảo luận về tiến độ giải ngân, lồng ghép nguồn vốn, hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề, công tác quy hoạch dân cư và nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở. Nhiều ý kiến đề xuất tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách nhằm bảo đảm tiến độ trong thời gian tới.

Ông Lê Anh (trái), chủ thương hiệu nước mắm Lê Gia chia sẻ về quy trình sản xuất sản phẩm OCOP 5 sao đầu tiên của tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Lam Sơn

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường ghi nhận nỗ lực của các cấp, ngành, doanh nghiệp và người dân trong thực hiện các chương trình. Ông yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành nhiệm vụ năm 2025, rà soát khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh quyết toán các công trình chuyển nguồn từ năm 2024, đồng thời chuẩn bị tốt cho giai đoạn 2026–2030.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị tăng cường tuyên truyền về chủ trương tích hợp ba chương trình mục tiêu quốc gia thành chương trình thống nhất, tránh chồng chéo, đồng thời yêu cầu các sở ngành, địa phương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời xử lý khó khăn để bảo đảm giải ngân 100% vốn và nâng cao hiệu quả triển khai.

Lê Hoàng