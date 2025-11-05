Thanh Hóa bổ nhiệm loạt giám đốc sở, ngành

Sở Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa có nhân sự mới sau đợt luân chuyển và bổ nhiệm lãnh đạo.

Ngày 5/11, đại diện Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh vừa ký quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các sở, ngành nêu trên.

Trong đó, ông Lê Trọng Thụ, Phó giám đốc Sở Tài chính được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính thay ông Lê Quang Hùng - người vừa được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh hôm 3/11.

Ông Lê Văn Tiến, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thay ông Cao Văn Cường đã được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Thế Anh, Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Hóa được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa thay ông Nguyễn Trọng Trang được điều chuyển nhận nhiệm vụ mới.

Ông Lê Ngọc Hợp, Phó giám đốc Sở Nội vụ được giao quyền Giám đốc Sở thay ông Trần Quốc Huy chuyển công tác khác.

Tân Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa Lê Trọng Thụ. Ảnh: Lê Hoàng

Cuối tháng 8, Công an tỉnh khởi tố doanh nhân Cao Tiến Đoan (bầu Đoan), Chủ tịch Tập đoàn Bất động sản Đông Á và CLB Bóng đá Đông Á Thanh Hóa. Đến giữa tháng 9, cơ quan điều tra mở rộng vụ án, khởi tố 8 người liên quan, trong đó có ông Trần Anh Chung, Giám đốc Sở Công Thương; ông Lê Anh Xuân, cựu Bí thư Thành ủy; ông Lê Mai Khanh, cựu Phó chủ tịch UBND TP Thanh Hóa; cùng một số cán bộ khác. Sau đó, ông Nguyễn Văn Thi, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, và ông Trần Văn Thức, Phó ban Tuyên giáo và Dân vận, cũng bị bắt để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn và giả mạo trong công tác.

Đầu tháng 9, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nghỉ hưu trước tuổi, ông Mai Xuân Liêm được giao tạm điều hành công việc. Cùng thời điểm, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lại Thế Nguyên nghỉ hưu sớm, việc điều hành HĐND giao cho ông Lê Tiến Lam. Trước tình trạng nhân sự cấp cao khuyết thiếu, ngày 17/9, Bộ Chính trị và Ban Bí thư điều động Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong và ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy; HĐND tỉnh sau đó bầu ông Hoài Anh làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Lê Hoàng