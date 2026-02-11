'Thần trượt băng' lần thứ hai tái hiện cú nhảy bị cấm 48 năm

ItalyVĐV Mỹ có biệt danh 'Thần trượt băng' Ilia Malinin lần thứ hai trong ba ngày thực hiện cú nhảy lộn ngược sau 48 năm bị cấm, tại Olympic mùa Đông 2026.

Tối 10/2, tại nhà thi đấu trượt băng Milano, Malinin khép lại phần thi ngắn (short program) đơn nam bằng một cú lộn ngược và tiếp đất bằng một lưỡi giày, động tác từng bị Liên đoàn Trượt băng Quốc tế (ISU) cấm từ năm 1977.

Khi hai chân anh bật lên khỏi mặt băng, thân người lật ngược hoàn toàn trên không trước khi đáp xuống gọn gàng. Khán giả đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Cú lộn ngược này không phải yếu tố ghi điểm kỹ thuật (technical element score), nhưng được tính vào phần trình diễn (presentation) và gây hiệu ứng thị giác mạnh. Sau khi ISU dỡ lệnh cấm năm 2025, Malinin biến nó thành thương hiệu cá nhân, và đây là lần thứ hai anh thực hiện tại Milan chỉ trong ba ngày, sau nội dung đồng đội hôm 8/2.

Ilia Malinin trong bài thi ngắn tại trượt băng nghệ thuật đơn nam ở Olympic mùa Đông ở Milano, Italy tối 10/2/2026. Ảnh: Reuters

Trượt băng nghệ thuật được nhiều người quan tâm mỗi kỳ Olympic mùa Đông. Mỗi bài thi ngắn được chấm điểm dựa trên hai yếu tố chính gồm kỹ thuật và điểm thành phần. Trong đó, kỹ thuật chiếm tỷ trọng cao hơn.

Điểm thành phần lại gồm nhiều yếu tố nhỏ, như kỹ năng trượt, chuyển tiếp, trình diễn, bố cục bài và cảm nhạc. Sau nội dung thi ngắn, Malinin dẫn đầu với 108,16 điểm. Trong đó, điểm kỹ thuật 62,35 và điểm thành phần 45,81.

Trước cú nhảy lộn ngược, Malinin đã xây dựng nền tảng điểm số vượt trội bằng các cú nhảy xoay bốn vòng (quad flip). Nhờ đẳng cấp ở cú xoay này, anh được truyền thông ví như "quad god", vị thần nhảy xoay bốn vòng.

Ngoài các cú nhảy, Malinin thực hiện động tác đổi chân khi xoay kiểu "lạc đà" ở cấp độ 4, mức cao nhất về độ khó. Xoay lạc đà là khi VĐV trụ một chân, thân gần như song song với mặt băng, và chân còn lại duỗi thẳng về sau. Các vòng xoay của anh giữ tốc độ ổn định, trục thẳng, giúp tối đa hóa điểm kỹ thuật.

Tổng điểm kỹ thuật của Malinin vượt người xếp sau gần sáu điểm. Ở phần điểm thành phần, anh nhận nhiều mức 9,5 và thậm chí một điểm 10,0 tuyệt đối từ một giám khảo cho phần trình diễn trên nền nhạc trò chơi Prince of Persia: The Lost Crown.

Sau Malinin, Yuma Kagiyama (Nhật Bản) đang thứ hai với 103,07 điểm, còn Adam Siao Him Fa (Pháp) đạt 102,55 điểm. Khoảng cách hơn năm điểm tạo lợi thế đáng kể cho VĐV Mỹ trước bài tự do (free skate) ngày 13/2.

Adam Siao Him Fa cũng từng thực hiện cú lộn ngược bị ISU cấm, tại giải vô địch thế giới 2024. Khi đó, VĐV người Pháp thậm chí còn bị trừ điểm, vì cú lộn này chỉ được dỡ lệnh cấm năm 2025.

Malinin thậm chí từng dự định thực hiện "quad axel", cú nhảy bốn vòng rưỡi mà anh là người đầu tiên làm được trong thi đấu quốc tế. Nhưng để đảm bảo an toàn điểm số, anh chọn cú quad flip. Lựa chọn này giúp anh tránh mạo hiểm ở bài thi ngắn, nơi chỉ cho phép tối đa hai cú nhảy bốn vòng. Điều đó thể hiện bản lĩnh của VĐV 21 tuổi trong lần đầu dự Olympic cá nhân.

Trước đó hai ngày, Malinin đã góp công lớn giúp Mỹ giành HC vàng đồng đội, ghi 200,03 điểm ở free skate và mang về 10 điểm tối đa cho đội tuyển. Tuy nhiên, anh thừa nhận bị ngợp bởi không khí Olympic ở phần thi đầu tiên. Việc tham dự cả short lẫn free trong nội dung đồng đội giúp anh làm quen mặt băng và áp lực.

Malinin sinh năm 2004 tại thị trấn Fairfax, bang Virginia. Bố mẹ anh, Tatiana Malinina và Roman Skorniakov, từng dự Olympic trong màu áo Uzbekistan, và hiện là HLV trực tiếp của con trai. Từ năm 13 tuổi, anh đã tự gọi bản thân là "Quad God". Đến nay, anh vẫn là người duy nhất thực hiện thành công quad axel trong thi đấu chính thức.

Ở bài tự do, anh có thể tung ra tới năm hoặc sáu cú nhảy bốn vòng. Vì thế, "Thần trượt băng" nhiều khả năng khép lại Olympic Milan-Cortina bằng cú đúp vàng.

Hoàng An (theo TIME, Fox News)