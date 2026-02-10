Cú nhảy bị cấm gần 50 năm trở lại Olympic Mùa đông 2026

ItalyVĐV 21 tuổi Ilia Malinin thực hiện cú nhảy lộn ngược - động tác từng bị cấm gần nửa thế kỷ - để giúp tuyển Mỹ giành HC vàng trượt băng nghệ thuật tại Olympic Mùa đông Milan-Cortina 2026.

Tối 8/2, Malinin bước ra sân băng với áp lực nặng nề khi tấm HC vàng nội dung đồng đội trượt băng nghệ thuật phụ thuộc hoàn toàn vào bài thi tự do của anh. Mỹ đang hòa điểm với Nhật Bản, và chỉ còn nội dung đơn nam quyết định vị trí dẫn đầu.

Ilia Malinin làm nên lịch sử với cú nhảy lộn ngược nội dung đồng đội trượt băng nghệ thuật tại Olympic Mùa đông Milan-Cortina 2026 ngày 8/2. Ảnh: Wang Zhao

VĐV 21 tuổi đáp lại kỳ vọng bằng màn trình diễn khiến khán giả nín thở: hàng loạt cú nhảy 4 vòng trứ danh, khép lại bằng cú lộn ngược trên không, tiếp đất chỉ bằng một lưỡi giày. Khoảnh khắc mạo hiểm này khiến cả khán đài bùng nổ, trong đó huyền thoại quần vợt Novak Djokovic đứng bật dậy, hai tay ôm đầu, không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Theo báo Tây Ban Nha Marca, cú lộn ngược mà Malinin thực hiện từng bị cấm trong gần 50 năm tại trượt băng nghệ thuật vì lo ngại nguy hiểm cho VĐV. Động tác này chỉ mới được Liên đoàn trượt băng quốc tế cho phép trở lại các giải đấu từ năm 2024. Tuy nhiên, dù có tính trình diễn cao, cú lộn ngược không được tính điểm như một yếu tố kỹ thuật, mà chủ yếu được các VĐV đưa vào bài thi nhằm tăng tính thẩm mỹ và sự hoành tráng.

Với màn trình diễn cuối tuần qua, Malinin trở thành VĐV đầu tiên thực hiện cú lộn ngược hợp lệ tại một kỳ Olympic kể từ sau Terry Kubicka tại Thế vận hội Innsbruck năm 1976. Đặc biệt hơn, Malinin là người đầu tiên trong lịch sử thực hiện trọn vẹn cú lộn ngược, tiếp đất chỉ bằng một lưỡi giày, qua đó củng cố vị thế ngôi sao trong bộ môn này.

Cú nhảy này cũng mang ý nghĩa biểu tượng. Tại Olympic Nagano 1998, nữ VĐV Surya Bonaly từng thực hiện cú lộn ngược như một hành động phản đối sau khi cho rằng mình bị chấm điểm bất công ở bài thi trước đó. Khi ấy, do động tác vẫn nằm ngoài luật, Bonaly đã bị trừ điểm.

Ilia Malinin thực hiện cú nhảy bị cấm gần 50 năm tại Olympic Mùa đông 2026 Novak Djokovic phản ứng trước màn trình diễn của Ilia Malinin.

Malinin, sinh năm 2004, là ngôi sao số một của trượt băng nghệ thuật. Anh vô địch thế giới trượt băng nghệ thuật hai năm liên tiếp (2024, 2025), vô địch chung kết loạt giải Grand Prix ba năm liền, và bốn lần vô địch quốc gia Mỹ giai đoạn 2023-2026. Ở cấp độ trẻ, Malinin từng vô địch thế giới năm 2022 và nắm giữ các kỷ lục trẻ thế giới ở bài thi ngắn, bài thi tự do và tổng điểm. Anh hiện cũng giữ kỷ lục thế giới nội dung tự do nam ở hệ chuyên nghiệp.

Malinin là VĐV đầu tiên và duy nhất thực hiện thành công cú nhảy 4 vòng rưỡi trục với đủ vòng xoay trong các giải đấu quốc tế, lần đầu tại U.S. International Classic năm 2022, và sau đó tái hiện nhiều lần ở các giải lớn.

Tháng 9/2022, Malinin được tạp chí Time vinh danh trong danh sách Time 100 Next, quy tụ những gương mặt trẻ được đánh giá có ảnh hưởng tới tương lai. Tại Giải vô địch thế giới 2023, anh được một đài truyền hình Nhật Bản trao biệt danh "Quad God" (Thánh nhảy 4 vòng), biệt danh gắn liền với hình ảnh của Malinin kể từ đó.

Ilia Malinin thi đấu nội dung đồng đội trượt băng nghệ thuật Olympic Mùa đông 2026. Ảnh: AP

"Tôi không muốn mọi người nghĩ rằng tôi không thể bị đánh bại", Malinin chia sẻ. "Tôi muốn họ thấy chúng tôi, các VĐV trượt băng, cũng là con người. Chúng tôi có cảm xúc, có những ngày tốt và xấu. Chúng tôi không hoàn hảo".

Thực tế, Malinin cũng chưa đạt đến sự hoàn hảo tại nội dung đồng đội. Anh mắc lỗi ở bài thi ngắn hôm thứ Bảy và thua Yuma Kagiyama (Nhật Bản) hơn 10 điểm. Ở bài thi tự do quyết định HC vàng, Malinin tiếp tục mắc lỗi ở cú nhảy mở màn, khiến anh phải thay đổi bố cục kỹ thuật trong phần còn lại của bài thi. Đáng chú ý, VĐV người Mỹ không thực hiện cú nhảy 4 vòng rưỡi trục - động tác mà đến nay chỉ mình anh từng hoàn thành trong thi đấu chính thức.

Hồng Duy (theo AP, Marca)