"Độ ngọt vừa phải, vị chua thanh và khá thơm, khá lạ so với sữa chua uống làm từ sữa động vật. Sau khi uống thử một hộp, tôi đã quyết định mua cả thùng về dùng dần", chị Thu Huyền, ngụ tại quận 7, TP HCM chia sẻ những trải nghiệm khi sử dụng sản phẩm mới của Vinasoy.

Dinh dưỡng thực vật đang trở thành một xu hướng và ngày càng phát triển trên thế giới cũng như tại Việt Nam nhờ những lợi ích về sức khỏe (giúp cân bằng đạm tự nhiên trong dinh dưỡng, giảm cholesterol trong máu, giúp kiểm soát cân nặng, tăng đề kháng, giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ...); tác động về môi trường (chống biến đổi khí hậu, tiết kiệm quỹ đất so với chăn nuôi, bảo tồn nguồn nước, cải tạo nguồn nước sạch, bảo tồn đại dương), từ đó tác động tâm lý người tiêu dùng.

Các chuyên gia dinh dưỡng nhận định thực phẩm xanh lành, tốt cho sức khỏe sẽ trở thành xu hướng và lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng giai đoạn hậu Covid-19. Cụ thể, theo một nghiên cứu khoa học gần đây được công bố trên tạp chí BMJ Nutrition – Prevention & Health, những người theo chế độ dinh dưỡng thực vật có khả năng nhiễm các triệu chứng Covid-19 từ trung bình đến nặng thấp hơn những người không theo chế độ dinh dưỡng này từ 59 - 73%. Các nhà khoa học lý giải: điều này có được do chế độ dinh dưỡng thực vật giàu chất xơ, vitamin A, C, E và các loại chất thải độc tố giúp tăng cường miễn dịch.

Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Công ty nghiên cứu thị trường bán lẻ Ipsos, từ năm 2004 đến năm 2019, số người ăn chay ở Mỹ đã tăng 30 lần - từ 290.000 người năm 2004 lên gần 10 triệu người vào năm 2019. Tại Anh, số người ăn chay trường trong năm 2016 đã tăng 360% so với chỉ một thập kỷ trước, theo nghiên cứu do Hiệp hội Thuần chay hợp tác với tạp chí Vegan Life.

Sự gia tăng của việc tiêu thụ dinh dưỡng thực vật cũng biểu hiện rõ rệt ngay cả khi người tiêu dùng sử dụng dịch vụ giao đồ ăn. Trong báo cáo thường niên "State of the Plate" năm 2021 của Grubhub - nền tảng đặt hàng và giao thực phẩm chế biến sẵn trực tuyến tại Mỹ, đơn đặt hàng giao thực phẩm chay tổng thể tăng 17 % so với năm 2020. Nhà bán lẻ thực phẩm trực tuyến ShelfNow (Mỹ) cũng báo cáo doanh số bán thực phẩm chay tăng hơn 150% từ năm 2020 đến năm 2021.



Theo các nhà dinh dưỡng cũng như chính những người tiêu dùng đang thực hiện chế độ ăn dinh dưỡng thực vật, một chế độ ăn dinh dưỡng tối ưu cho lối sống khỏe – lành mạnh và cân bằng sẽ không nhằm thay đổi toàn bộ bữa ăn hàng ngày từ động vật sang thực vật. Ở đây, người ta chỉ cần áp dụng những điều chỉnh nhỏ và ưu tiên dinh dưỡng thực vật trong mỗi bữa ăn, chọn thực vật tốt cho động vật.