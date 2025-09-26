Thảm sát ở Đăk Lăk: Sống sót nhờ bạn che giấu

Cả nhà bị cha dượng sát hại, bản thân bị đâm trọng thương, cậu bé 13 tuổi cố gắng leo qua tường cầu cứu cậu bạn hàng xóm.