Hồ sơ tội ác Hồ sơ tội ác
Thảm sát ở Đăk Lăk: Sống sót nhờ bạn che giấu
Thứ sáu, 26/9/2025, 11:13 (GMT+7)

Thảm sát ở Đăk Lăk: Sống sót nhờ bạn che giấu

Cả nhà bị cha dượng sát hại, bản thân bị đâm trọng thương, cậu bé 13 tuổi cố gắng leo qua tường cầu cứu cậu bạn hàng xóm.

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Ngọc Nam

Xem tiếp

×
Thảm sát ở Đăk Lăk: Sống sót nhờ bạn che giấu