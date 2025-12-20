Thái Sơn – người hùng không thầm lặng của U22 Việt Nam

Sau khi được tung vào sân thay người ở phút 37, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn giúp Việt Nam giành lại tuyến giữa, và in dấu giày trong cả ba bàn thắng vào lưới Thái Lan ở chung kết SEA Games 33 .

Trước chung kết gặp Thái Lan, HLV Kim Sang-sik sử dụng ba cặp tiền vệ trung tâm khác nhau ở ba trận trước đó. Trước Lào ngày ra quân là cặp Thái Sơn và Xuân Bắc, gặp Malaysia là Thái Sơn và Quốc Cường, đến bán kết trước Philippines là Quốc Cường và Xuân Bắc. Đến trận quyết định, lần đầu tiên nhà cầm quân người Hàn Quốc giữ nguyên đội hình xuất phát.

Lựa chọn ấy tỏ ra không hiệu quả trong hiệp một khi Việt Nam phải nhận hai bàn thua, cùng thế trận lép vế hoàn toàn. Trong cả hai bàn thua đó, Quốc Cường đều tác động gián tiếp. Cầu thủ sinh năm 2004 phạm lỗi từ phía sau với đối thủ, giúp Thái Lan được hưởng đá phạt trực tiếp và tiền đạo Yotsakon Burapha ghi bàn mở tỷ số.

Quốc Cường phạm lỗi với đối thủ, dẫn tới tình huống đá phạt mà Thái Lan mở tỷ số

Trong bàn thua thứ hai, Thái Lan tổ chức ném biên ở phần sân nhà, Quốc Cường để đối thủ nhận chuyền xoay trở vượt qua, triển khai tấn công nhanh và được kết thúc bởi cú sút hóc hiểm của thủ quân Seksan Ratree.

Sau hai bàn thua liên tiếp đó, Quốc Cường còn để mất bóng trong một pha xử lý ở phút 33, dẫn tới tình huống chuyển đổi trạng thái nguy hiểm của Thái Lan. Phút 37, ông Kim quyết định điều chỉnh, đưa Thái Sơn vào thay cầu thủ sinh ra ở Nghệ An.

Tình huống Quốc Cường để đối thủ đoạt bóng từ phía sau.

Ngay trong pha chạm bóng đầu tiên ở phút 39, tiền vệ mang áo số 6 cho thấy sự điềm tĩnh, nhận chuyền từ ném biên, xoay xở trong vòng vây ba cầu thủ Thái Lan và chuyền về an toàn cho đồng đội.

Đó cũng chính là cảm giác mà Thái Sơn mang đến cho tuyến giữa của Việt Nam trong phần còn lại của trận đấu: sự an tâm với những giải pháp xử lý hướng tới tính hiệu quả và hợp lý. Đôi khi anh chỉ cần nhận bóng và chuyền ngược trở lại cho hàng thủ, tái khởi động lại khâu triển khai từ tuyến dưới trước các pha gây áp lực từ đối phương.

Nếu đối thủ tìm cách be hướng chuyền cho đồng đội ở tuyến dưới, cầu thủ gốc Thanh Hóa có thể tự mình thoát kèm với những động tác xoay, kết hợp trụ vững để giữ thăng bằng khi bị truy cản từ phía sau.

Tình huống xoay xở thoát kèm của Thái Sơn trước Thái Lan.

Sự thay đổi lớn trong định hướng chơi khi có bóng của thầy trò ông Kim ở hiệp hai so với hiệp một, chính là Việt Nam không còn tổ chức tấn công chiều sâu quá vội. Hiệp một, vai trò làm bóng của cặp tiền vệ trung tâm mờ nhạt, khi các cầu thủ áo đỏ có xu hướng tấn công bằng những đường chuyền vượt tuyến từ các hậu vệ, đánh ra sau lưng hàng thủ Thái Lan với các mũi nhọn như Viktor Lê hay Khuất Văn Khang thường xuyên trong tư thế lao người tiến công.

Từ đầu hiệp hai, bên cạnh việc phải đẩy cao đội hình và pressing tuyến đầu quyết liệt hơn ở giai đoạn không bóng, U22 Việt Nam cũng điềm tĩnh hơn khi có bóng. Nói cách khác, các "Chiến Binh Sao Vàng" muốn "chơi bóng" nhiều hơn. Bấy giờ, vai trò của cặp tiền vệ trung tâm mới trở nên đậm nét, khi họ được tham gia nhiều hơn vào các tình huống bóng.

Hai phương án thay người khác trên hàng công đầu hiệp hai của nhà cầm quân 49 tuổi là Lê Văn Thuận cùng Nguyễn Thanh Nhàn cũng là tác nhân "cổ vũ" cho định hướng chơi khác của U22 Việt Nam. Hai cầu thủ này có phong cách giật lùi về nhiều hơn, tạo ra cự ly kết nối thích hợp bằng những đường chuyền ngắn, sệt từ các tiền vệ trung tâm.

Bấy giờ, nếu Thái Sơn nhận bóng, trước mặt anh đã có sẵn một lựa chọn để phối hợp, có thể là Thanh Nhàn, có thể là Đình Bắc. Một đường chuyền xuyên tuyến dễ dàng trở thành giải pháp tối ưu.

Thái Sơn dễ dàng tìm thấy phương án kết nối trước mặt bằng những đường chuyền xuyên tuyến.

Giữa Thái Sơn và người đá cặp được lựa chọn từ đầu là Xuân Bắc không có sự phân biệt rạch ròi ai đá thấp, ai dâng cao. Vai trò ấy luân phiên, cũng như kết hợp. Đó có nghĩa là tính cơ động với độ bao quát rộng trên sân.

Một điểm nổi bật trong phong cách chơi của Thái Sơn là sự bền bỉ trong việc di chuyển cùng hướng bóng. Anh có thể là người châm ngòi cho một pha triển khai tấn công ở phần sân nhà, nhưng lập tức dâng lên tiến công để gia tăng quân số trên phần sân đối thủ và mở ra phương án kết nối cho đồng đội.

Và khi Việt Nam không có bóng, Thái Sơn luôn có mặt ở những điểm nóng, không chỉ qua các hành động di chuyển bức tốc đoạn ngắn để kèm người trong khâu pressing trên phần sân đối thủ, các tình huống tranh chấp tay đôi quyết liệt, mà nhiều lần còn xuất hiện đúng vị trí đoạt bóng hai.

Một tình huống lao vào tranh chấp bóng trực diện và hợp lệ của Thái Sơn.

Một tình huống phán đoán ý đồ để cắt đường chuyền của đối thủ từ Thái Sơn.

Những tình huống có mặt đúng điểm nóng để đoạt bóng hai của Thái Sơn.

Cả ba bàn thắng làm nên màn lội dòng trước Thái Lan đều có dấu ấn từ Thái Sơn, và nhất là sự tổng hòa của những phẩm chất trong kỹ năng và phong cách chơi của cầu thủ sinh năm 2003.

Tình huống dẫn tới bàn rút ngắn 1-2, Thái Sơn tham gia vào khối pressing trên phần sân đối thủ, buộc thủ thành Sorawat phải chơi dài. Ngay khi U22 Việt Nam đoạt được bóng hai, Thái Sơn có mặt ở nách trái trung lộ giữa hai tuyến đối thủ, nhận chuyền từ Thanh Nhàn. Một cú đỡ bóng bằng chân trái trong tư thế quay lưng, và ngay lập tức xoay trụ, điều hướng cơ thể về phía trước, không tốn thêm nhịp chạm để tung ra đường chọc khe bằng chân phải cho Đình Bắc thoát xuống, dẫn tới penalty.

Tình huống dẫn tới bàn gỡ 2-2, U22 Việt Nam "chơi bóng" ở cánh trái với nhiều cầu thủ áo đỏ tiến đến gần bóng. Trong đó có Thái Sơn, người tì đè tay đôi trước đối thủ, xoay chuyển bóng về phía trước để đập nhả. Thái Lan cắt pha phối hợp nhanh ấy, nhưng các học trò ông Kim lập tức đoạt lại bóng, Xuân Bắc có điểm kết nối là Văn Thuận trước mặt.

Ngay thời điểm Xuân Bắc chuyền cho Văn Thuận, Thái Sơn bứt tốc chạy chỗ, tạo ra tam giác phối hợp ở một phần ba sân Thái Lan. Anh chuyền vào trung lộ cho Văn Thuận, trước khi cú sút của cầu thủ này mang đến quả phạt góc mà từ đó bàn thắng đến.

Còn ở tình huống ấn định thắng lợi 3-2, từ đường chuyền dài của thủ thành Trung Kiên, Thanh Nhàn tranh chấp bóng một, Phi Hoàng đoạt bóng hai và chuyền ngược lại cho Thái Sơn. Khe giữa các cầu thủ Thái Lan đủ cho một đường chuyền xuyên tuyến một chạm từ cầu thủ thuộc biên chế CLB Thanh Hóa tìm đến Đình Bắc.

Tiền đạo số 7 sau vài nhịp xử lý ở biên đã có ngay lựa chọn phối hợp ở rìa vùng cấm. Đó không ai khác lại là Thái Sơn, người trước đó còn ở vòng tròn giữa sân. Phần còn lại là đường chuyền vào vùng cấm cho Văn Thuận dứt điểm, trước khi Thanh Nhàn lao vào sút bồi.

Những gì tiền vệ trung tâm Thái Sơn để lại trong chiến thắng ngược dòng ngoạn mục của Việt Nam là màn trình diễn của một người hùng không hề "thầm lặng".

Hoàng Thông