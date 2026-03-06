Thái Nguyên dẫn đầu cả nước về thu hút FDI đầu năm 2026

Thái Nguyên vượt Hà Nội, TP HCM trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), với vốn đăng ký mới đạt hơn 1,6 tỷ USD.

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), Thái Nguyên thu hút hơn 1,6 tỷ USD vốn đăng ký FDI, dẫn đầu cả nước trong hai tháng đầu năm 2026. Mức này gấp 14 lần so với thu hút FDI của tỉnh so với cùng kỳ năm ngoái. Chuyển biến của Thái Nguyên trong thu hút vốn ngoại chủ yếu nhờ dự án sản xuất bảng mạch điện tử của Công ty TNHH Samsung (Hàn Quốc), với tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD.

Dự án này sẽ sản xuất bảng mạch điện tử cao cấp phục vụ robot, xe tự hành và các thiết bị điện tử công nghệ cao, theo Cục Đầu tư nước ngoài.

Nhà máy Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên. Ảnh: Samsung

Tỉnh ghi nhận mức tăng thu hút vốn ngoại tiếp theo là Tây Ninh, với 570 triệu USD, nhờ dự án sản xuất vải Future textile của Singapore tăng vốn. Trong khi đó, vốn đăng ký FDI vào TP HCM, Bắc Ninh, Hà Nội giảm lần lượt 25%, 45% và 43%.

Xét về đối tác đầu tư, Hàn Quốc dẫn đầu với FDI đạt gần 2 tỷ USD, chiếm 32,7% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Singapore (1,9 tỷ USD), Trung Quốc (807 triệu USD), Nhật Bản (256 triệu USD).

Tổng vốn đăng ký FDI (gồm đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần) vào Việt Nam đạt hơn 6 tỷ USD, giảm 12,6% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu về hấp thụ vốn với tổng đầu tư đạt trên 4,4 tỷ USD, chiếm trên 73% tổng vốn đăng ký. Ngành bán buôn bán lẻ đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư trên 496,4 triệu USD. Tiếp theo là các ngành kinh doanh bất động sản (354 triệu USD), cấp nước và xử lý chất thải (220 triệu USD)...

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, nhiều tập đoàn có xu hướng điều chỉnh chiến lược đầu tư theo hướng thận trọng hơn, ưu tiên tối ưu hóa chuỗi cung ứng hiện hữu và đánh giá lại kế hoạch mở rộng ra nước ngoài.

Tuy nhiên, quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục diễn ra. Trong đó, Việt Nam được đánh giá là điểm đến hấp dẫn nhờ môi trường chính trị ổn định, mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng và vị trí thuận lợi trong chuỗi sản xuất khu vực.

Dù tổng vốn đầu tư đăng ký giảm, vốn thực hiện tiếp tục duy trì đà tăng tích cực. Vốn giải ngân ước đạt trên 3,2 tỷ USD, tăng 8,8% so cùng kỳ. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh dòng vốn FDI toàn cầu có xu hướng thận trọng hơn.

Năm nay, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10%. Trong đó, định hướng thu hút FDI có chọn lọc, ưu tiên dự án công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao và khả năng liên kết với doanh nghiệp nội địa.

Bảo Bảo