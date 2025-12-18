Thái Lan - Việt Nam: Trận chung kết trong mơ ở SEA Games 33

Thái LanNếu đánh bại Thái Lan ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33 hôm nay, các đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik có thể khép lại một năm được coi là mỹ mãn.

* Thái Lan – Việt Nam: 19h30 thứ Năm 18/12, trên VnExpress.

Việt Nam mở đầu năm 2025 bằng chức vô địch ASEAN Cup, giữa năm đăng quang U23 Đông Nam Á và hiện tại đứng trước cơ hội giành HC vàng SEA Games 33. Tức là chỉ trong vòng một năm, HLV Kim Sang-sik, thủ môn Trần Trung Kiên và tiền vệ Khuất Văn Khang có thể sở hữu ba danh hiệu lớn nhất bóng đá nam Đông Nam Á.

Dưới thời Kim, Việt Nam không có lối chơi chiều lòng người hâm mộ yêu bóng đá đẹp. Nhưng hiệu quả là tối đa. Ngoài hai danh hiệu, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng hoàn thành mục tiêu dự vòng chung kết U23 châu Á 2026. Không những vậy, cánh cửa dự Asian Cup 2027 lại mở ra trước mắt ông cùng học trò dù thua Malaysia 0-4 ở lượt đi, do đối thủ gian lận cầu thủ nhập tịch và nhiều khả năng bị xử thua 0-3.

Trung vệ Phạm Lý Đức mừng sau khi Việt Nam hạ Philippines 2-0 ở bán kết bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan ngày 15/12/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Năm 2025 cũng chứng kiến Việt Nam là "Vua vòng loại" bóng đá châu Á, khi có mặt ở vòng chung kết Asian Cup nữ, U20, U17, futsal nữ châu Á, U23, U17 và futsal nam châu Á. Cả châu lục chỉ Nhật Bản có thành tích tương tự.

Để có cái kết đẹp năm nay, thầy trò HLV Kim cần vượt qua thách thức gọi tên chủ nhà Thái Lan. Đây là lần thứ hai trong năm nay ông dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam tranh ngôi vương với Thái Lan trên sân Rajamangala, Bangkok. Tại đây, đội tuyển quốc gia hạ chủ nhà 3-2 ở lượt về chung kết và thắng 5-3 chung cuộc để vô địch ASEAN Cup 2024. HLV Kim coi đây là một điềm lành, và tận dụng để khích lệ các học trò U22 rằng "các anh lớn làm được, các em cũng sẽ làm được".

Sự tự tin bao trùm lên đoàn quân áo đỏ với mục tiêu duy nhất là giành HC vàng. Các kịch bản chung kết đã được bày ra, bao gồm cả hiệp phụ và luân lưu. "Chúng tôi sẵn sàng đá với đối thủ đến phút bao nhiêu cũng được", trung vệ Nguyễn Hiểu Minh cho biết.

Hàng công Việt Nam được dẫn dắt bởi Nguyễn Đình Bắc, sẽ phải vượt qua bức tường cao 1,9 m Chanapach Buaphan và Sorawat Phosaman. Trong khi đó, hàng thủ sẽ phải cảnh giác với Yotsakorn Burapha, tiền đạo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn SEA Games 33, với 6 pha lập công. Tiền vệ đội trưởng Seksan Ratree cũng cần được để mắt vì khả năng cầm bóng tốt cùng vũ khí sút xa.

Yotsakorn Burapha (phải) thi đấu trong trận Thái Lan thắng Malaysia 1-0 ở bán kết bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan ngày 15/12/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Thái Lan đã không giành HC vàng bóng đá nam SEA Games, kể từ năm 2017. Sau đó, họ hai lần vào chung kết nhưng thua Việt Nam 0-1 năm 2022 và Indonesia 3-5 ở hiệp phụ năm 2023. Nhiệm vụ với thầy trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul nặng nề hơn khi hai tuyển nữ và futsal nữ không thể vào chung kết, dẫn đến hỏng kế hoạch giành bốn HC vàng kỳ này.

Ở họp báo hôm qua, HLV Thawatchai thừa nhận danh hiệu nào cũng cần vượt qua những thử thách lớn, và trường hợp này là Việt Nam. "Nếu muốn đứng đầu Đông Nam Á và vươn ra châu lục, chúng tôi phải vượt qua họ", ông nói.

Đây là lần thứ ba trong bốn kỳ gần nhất Việt Nam vào chung kết bóng đá nam SEA Games. Ở kỳ 2019 tại Philippines và 2022 trên sân nhà, đội đều vô địch sau khi lần lượt thắng Indonesia 3-0 và Thái Lan 1-0.

Việt Nam và Thái Lan từng 5 lần gặp nhau tại chung kết SEA Games. Thái Lan thắng 4 trận, vào các năm 1995 (4-0), 1999 (2-0), 2003 (2-1, hiệp phụ), 2005 (3-0). Trong khi đó, Việt Nam thắng 1-0 năm 2022 nhờ cú đánh đầu của Nhâm Mạnh Dũng vào cuối trận.

Hiếu Lương