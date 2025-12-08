Thái Lan tăng cường bảo vệ Đoàn thể thao Campuchia

Thái LanCục Thể thao Thái Lan (SAT) sẵn sàng tăng cường gấp ba lần kế hoạch để đảm bảo an ninh cho VĐV Campuchia dự SEA Games 33, bất chấp các cuộc đụng độ tại biên giới hai nước.

Căng thẳng gia tăng vào hôm 7/12, sau khi quân đội Campuchia và Thái Lan đấu súng dọc biên giới tranh chấp, ở phía Đông Bắc Thái Lan. Xung đột giữa đôi bên bắt đầu từ tháng 7, rồi ký thỏa thuận hòa bình tại Malaysia, nhưng nhiều lần cáo buộc nhau vi phạm.

Tình hình căng thẳng diễn ra chỉ hai ngày trước khai mạc SEA Games 33 tại Bangkok. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh cho Đoàn thể thao Campuchia cũng trở thành thách thức với chủ nhà.

Đội tuyển bơi, taekwondo và ju-jitsu Campuchia có mặt tại sân bay quốc tế Techo ở Phnom Penh, Campuchia vào sáng 8/12/2025, trước khi sang Thái Lan dự SEA Games 33. Ảnh: Olympic Cambodia

Cục trưởng SAT Gongsak Yodmani cho biết đã chuẩn bị sẵn hai kịch bản. "Nếu các VĐV và quan chức Campuchia đến theo đúng lịch trình ban đầu, Thái Lan sẽ tăng cường gấp đôi, thậm chí gấp ba lần so với kế hoạch để đảm bảo an ninh tối đa. Trường hợp họ quyết định không tham gia, chúng tôi sẽ chỉnh lịch thi đấu cho phù hợp", ông nói với báo Thái Lan Thairath.

Phía Campuchia chưa có động thái tiếp tục rút lui. Vào sáng nay 8/12, các đội tuyển taekwondo, ju-jitsu và bơi đã rời Campuchia để đến Thái Lan.

Campuchia ban đầu dự kiến tham gia 21 môn. Nhưng ngày 26/11, Ủy ban Olympic nước này (NOCC) gửi thư cho Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) và Ban tổ chức SEA Games 33, để thông báo bỏ 8 môn, gồm bóng đá, cầu mây, bi sắt, đấu vật và các môn võ judo, karate, pencak silat, wushu. Một ngày sau, họ thông báo rút thêm khỏi môn bóng chuyền.

Việc Campuchia rút lui khiến Ban tổ chức SEA Games phải điều chỉnh lại môn bóng đá nam. Theo đó, Singapore từ bảng C được chuyển sang bảng A thay thế.

12 môn Campuchia xác nhận tham gia gồm bơi, điền kinh, thể thao điện tử, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, ju-jitsu, kick boxing, taekwondo, cưỡi ngựa, mô tô nước, ba môn phối hợp và teqball, với khoảng 100 VĐV.

Campuchia và Thái Lan đang căng thẳng vì tranh chấp biên giới. Điều này tạo nên những cuộc tranh luận gay gắt trong dư luận Campuchia, trong đó nhiều người cho rằng không nên tham dự đại hội cuối năm nay để đảm bảo an toàn cho VĐV.

Campuchia đề nghị Thái Lan phải có trách nhiệm đảm bảo an ninh và an toàn cho tất cả thành viên, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và công bằng ở các cuộc thi. Trong khi đó, Đoàn thể thao Campuchia được yêu cầu giữ thận trọng và kỷ luật. Đoàn phải phân công nhân sự phụ trách từng môn và điểm danh hàng ngày. Các VĐV chỉ di chuyển theo nhóm, không được đi một mình và giữ liên lạc thông suốt.

Hiếu Lương