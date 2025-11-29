Thái Lan muốn chiếm 41% số HC vàng SEA Games 33

Thái LanThái Lan cử 1.531 VĐV tranh tài và đặt mục tiêu giành 241 HC vàng trong 580 nội dung thi đấu tại SEA Games 33 trên sân nhà.

Nếu hoàn thành mục tiêu này, Thái Lan sẽ đảm bảo đứng nhất toàn đoàn tại SEA Games 33. Bên cạnh đó, họ sẽ phá kỷ lục về số HC vàng một đoàn giành được trong một kỳ Đại hội.

Kỷ lục hiện tại thuộc về Việt Nam với 205 HC vàng tại SEA Games 31 trên sân nhà, năm 2022. Trong khi đó, thành tích tốt nhất của Thái Lan là 183 HC vàng (2007), Indonesia – 194 (1997), Malaysia - 145 (2017), Singapore - 84 (2015), Philippines - 149 (2019), Myanmar - 84 (2013), Campuchia - 81 (2023), Lào - 33 (2009), Brunei - 4 (1999) và Timor Leste – 2 (2013).

Thái Lan giành HC vàng bóng chuyền nữ SEA Games 32. Ảnh: The Nation Thailand.

Thái Lan đã yêu cầu các liên đoàn thành viên đăng ký chi tiết chỉ tiêu HC vàng. Rowing và canoeing đặt mục tiêu 18 HC vàng, điền kinh (17), muay Thái, ju-jitsu (10), boxing (9), cử tạ (6). Trong khi đó, cầu mây và bóng đá muốn thống trị toàn bộ, với lần lượt 11 và 4 HC vàng.

Ngoài Thái Lan, SEA Games 33 còn hai đoàn thể thao đặt mục tiêu huy chương cụ thể. Việt Nam muốn đoạt từ 90 đến 110, Indonesia tối thiểu từ 80 đến 85 HC vàng.

Trong khi đó, Malaysia chưa chốt mục tiêu. Singapore không có chỉ tiêu, nhưng riêng đội bơi cố gắng tiếp tục dẫn đầu Đại hội với 20 HC vàng. Philippines muốn vượt qua 58 HC vàng ở kỳ trước để nằm trong top 5.

Mặt trước và sau của huy chương SEA Games 33. Ảnh: SAT.

Về số lượng VĐV, Thái Lan dẫn đầu với 1.531 người. Kế sau là Philippines (1.168), Malaysia (1.166), Indonesia (996), Singapore (930), Việt Nam (841). Myanmar và Lào có khoảng 400 VĐV, còn Timor Leste và Brunei dưới 100. Riêng Campuchia, từ dự kiến hơn 500 ban đầu, giờ rút còn 100 vì lo ngại an ninh, khi đang trong giai đoạn căng thẳng với Thái Lan ở biên giới.

SEA Games 33 có 50 môn thể thao chính tranh huy chương ở 574 nội dung. Trong khi đó, bốn môn trình diễn là thể thao trên không (dù lượn), đĩa bay, kéo co và võ thuật tổng hợp (MMA), sẽ có 6 bộ huy chương.

Đại hội sẽ bắt đầu từ ngày 3/12 với bóng đá nam và polo cưỡi ngựa. Lễ khai mạc diễn ra vào ngày 9/12, còn bế mạc là 20/12. Hai thành phố tổ chức chính là Bangkok và Chonburi.

Tại SEA Games 32 ở Campuchia, Việt Nam dẫn đầu bảng tổng sắp với 136 HC vàng, 105 HC bạc và 114 HC đồng. Xếp sau là Thái Lan (108-96-108), Indonesia (87-80-109), Campuchia (81-74-127), Philippines (58-86-116), Singapore (51-43-64), Malaysia (34-45-96), Myanmar (21-25-68), Lào (6-22-60), Brunei (2-1-6), Timor Leste (0-0-8).

