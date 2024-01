Thái Lan hòa Arab Saudi để áp sát top 100 FIFA

QatarThái Lan hòa Arab Saudi 0-0 ở lượt cuối bảng F Asian Cup 2023, qua đó vươn lên đứng thứ 101 trên bảng thứ bậc FIFA và dẫn đầu Đông Nam Á.

Do Arab Saudi có thứ bậc FIFA cao hơn, nên Thái Lan hưởng lợi từ trận hòa khi được cộng 7,75 điểm. Đội có 1.206,7 điểm để chiếm vị trí 101 của Kosovo – 1.202,77 điểm, và chỉ kém Tajikistan 0,24 điểm. Trước đó, Thái Lan lần lượt được cộng 18,99 điểm và 3,98 điểm khi thắng Kyrgyzstan 2-0 và hòa Oman 0-0. Đội đã tăng 12 bậc từ vị trí 113 trước Asian Cup 2023.

Thái Lan cũng dẫn đầu Đông Nam Á, thay thế Việt Nam kể từ tháng 12/2017. Sau ba trận thua ở bảng D, Việt Nam đã tụt 11 bậc, rơi từ thứ 94 xuống 105.

Thái Lan (áo trắng) hòa Arab Saudi 0-0 ở lượt trận cuối bảng F Asian Cup 2023. Ảnh: AFC

Trước trận đấu trên sân Education City tối 25/1, cả Thái Lan và Arab Saudi đều chắc suất vào vòng 1/8. Vì vậy, HLV Masatada Ishii mạnh dạn thay toàn bộ đội hình so với trận hòa Oman, còn Arab Saudi thay chín vị trí so với thắng Kyrgyzstan 2-0 và chỉ giữ trung vệ Ali Al Bulayhi và tiền vệ Salem Al Dawsari.

Thái Lan gặp bất lợi ngay phút 10 khi Suphan Thongsong phạm lỗi với Abdulrahman Ghareeb trong vòng cấm. Đội trưởng Salem Al Dawsari nhường quyền đá 11m cho tiền đạo trẻ Abdullah Radif, nhưng anh này sút thấp vào giữa khung thành bị thủ môn Saranon Anuin cản phá.

Thời gian còn lại chứng kiến mỗi đội bị từ chối hai bàn vì lỗi việt vị, với Thái Lan ở phút 15 và 35, còn Arab Saudi là phút 16 và 57. Đại diện Tây Á kiểm soát tốt hơn nhờ sự cơ động của hai cầu thủ kỹ thuật Salem Al Dawsari và Ghareeb, nhưng đều kết thúc bằng những cú dứt điểm không đủ khó để hạ Saranon.

Thủ môn Saranon cản phá cú đá phạt đền của Abdullah Radif. Ảnh: AFC

Arab Saudi vượt trội về mọi thông số khi kiểm soát bóng 69%, có 11 quả phạt góc so với năm, 682 đường chuyền so với 301 của Thái Lan. Các học trò HLV Roberto Mancini tung ra 17 cú sút với bảy trúng đích so với bốn của đối thủ. Việc bị dồn ép phải phòng ngự khiến Thái Lan có 32 lần phá bóng giải nguy, gấp bốn lần Arab Saudi, nhưng chỉ mắc bốn lần phạm lỗi.

Hai đội không thể tìm được mảnh lưới của nhau và chấp nhận hòa 0-0. Thái Lan có năm điểm, xếp nhì bảng F và kém Arab Saudi hai điểm. Thầy trò HLV Masatada Ishii còn trở thành đội thứ hai tại Asian Cup 2023 chưa để thủng lưới sau chủ nhà Qatar.

Ở vòng 1/8, Thái Lan sẽ gặp Uzbekistan, còn Arab Saudi chạm trán Hàn Quốc trong cùng ngày 30/1. Sáu cặp đấu knock-out còn lại là Tajikistan - UAE, Iraq - Jordan, Australia - Indonesia, Iran - Syria, Bahrain - Nhật Bản và Qatar - Palestine.

Đội hình xuất phát

Thái Lan: Saranon Anuin, Santiphap Channgom, Jakkaphan Praisuwan, Suphan Thongsong, Suphanan Bureerat, Kritsada Kaman, Sarach Yooyen, Pathomphol Charoenrattanapirom, Worachit Kanitsribampen, Jaroensak Vongkorn, Teerasak Poeiphimai

Arab Saudi: Raghed Najjar, Fawaz Al Yami, Awn Al Saluli, Ali Al Bulayhi, Hassan Kadesh, Abdullah Al Khaibari, Mukhtar Ali, Salem Al Dawsari, Faisal Al Ghamdi, Abdullah Radif, Abdulrahman Ghareeb.

Hiếu Lương