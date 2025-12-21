Thái Lan dự kiến doanh thu SEA Games 33 gấp 2,5 lần kỳ vọng

Thái LanCục trưởng Cục Thể thao Thái Lan (SAT) Gongsak Yodmani tin rằng SEA Games 33 sẽ tạo ra giá trị kinh tế 14 tỷ baht, tức khoảng 11.700 tỷ đồng.

Ông Gongsak cho rằng đây là con số cao nhất kể từ khi Thái Lan bắt đầu đăng cai một sự kiện thể thao lớn. Bên cạnh đó, ông cho biết tổng số khán giả đến xem trực tiếp các nội dung thi đấu là gần 400.000 người.

"Hiện tại, SEA Games đã tạo ra giá trị kinh tế hơn 12 tỷ baht", Cục trưởng SAT nói với báo Thái Lan Siam Sport. "Tôi tin rằng có thể đạt 14 tỷ baht khi Đại hội kết thúc".

Khoảng 10.000 khán giả đã lấp đầy nhà thi đấu Huamark ở Bangkok trong trận Thái Lan thắng Việt Nam 3-2 ở chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33, vào ngày 15/12/2025. Ảnh: TVA

Cục trưởng Gongsak cho biết con số này được tạo nên từ việc tổ chức 50 môn thể thao, với hơn 12.000 VĐV và quan chức tham gia. SEA Games đã thu hút lượng lớn khán giả, người thân các VĐV, người hâm mộ từ các quốc gia, cũng như khách du lịch đến Thái Lan. Ngoài ra, SEA Games tạo ra ít nhất 12.000 đến 14.000 việc làm từ lĩnh vực xây dựng, dịch vụ, vận tải và thể thao.

Thống kê của người đứng đầu SAT gây bất ngờ, khi cao gấp 2,5 lần kỳ vọng mà Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan (MOTS) đặt ra trước Đại hội.

Giá trị kinh tế SAT đưa ra cao hơn 6 lần ngân sách 2,055 tỷ baht, được nội các Thái Lan phê duyệt hồi tháng 6 cho SEA Games và Para Games.

Đây chưa phải ngân sách lớn nhất Thái Lan dành cho một sự kiện thể thao lớn. Tại ASIAD 1998, ngân sách là 2,372 tỷ baht. Xếp sau là Đại hội thể thao Sinh viên 2007 (1,843 tỷ baht), SEA Games 2007 và Para Games 2008 (1,463 tỷ baht).

Ngân sách SEA Games và Para Games lần này quy ra USD là khoảng 63,5 triệu USD. Con số này bằng một nửa so với 131 triệu USD mà Campuchia bỏ ra tại Đại hội năm 2023. Khác biệt nằm ở chỗ Thái Lan tận dụng nhiều cơ sở vật chất cũ, trong khi Campuchia xây mới nhiều hạ tầng. Việt Nam từng bỏ ra khoảng 44 triệu USD cho SEA Games 31, nhưng không tổ chức Para Games. Campuchia và Việt Nam đều không công bố doanh thu cụ thể từ sự kiện.

SEA Games 33 diễn ra với nhiều bất ổn, khi Chính phủ Thái Lan thay đổi thành viên dẫn đến khâu tổ chức bị đình trệ, căng thẳng ở biên giới hai nước khiến Campuchia rút toàn bộ VĐV về nước ngay sau khai mạc và lũ lụt khiến tỉnh Songkhla không thể đăng cai tổ chức như kế hoạch. Bên cạnh đó, vấn đề về cờ, bản đồ, nghi lễ cũng khiến ban tổ chức nhiều lần phải xin lỗi các nước trong khu vực. Công tác trọng tài cũng chịu nhiều chỉ trích khi bị tố thiên vị hoặc mắc sai lầm nghiêm trọng.

SEA Games 33 bế mạc vào tối 20/12. Sau 10 ngày tranh tài chính thức, Thái Lan dẫn đầu trên bảng tổng sắp, với 233 HC vàng - phá kỷ lục 205 HC vàng, do Việt Nam lập nên tại kỳ 31 trên sân nhà, 154 HC bạc và 112 HC đồng.

