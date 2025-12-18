Thái Lan có thực sự đáng sợ trước chung kết SEA Games 33?

Sự nguy hiểm của Thái Lan không chỉ ở sức mạnh tấn công với 10 bàn thắng đã ghi được trước thềm chung kết gặp Việt Nam hôm nay, mà còn ở sự cơ động của nhiều vị trí trong đội hình, cùng những nhóm tam giác ở biên.

Thái Lan nguy hiểm thế nào trước chung kết SEA Games 33

Đoàn quân của HLV Thawatchai sử dụng hai sơ đồ chủ đạo là 4-2-3-1 và 4-3-3, với xu hướng tấn công lệch trái theo tuyến nghiêng. Ở đó, bộ trục theo chiều dọc sân của Thái Lan gồm trung vệ lệch trái giỏi chơi chân là số 2 Chanon Tamma, tiền vệ trung tâm thủ quân Seksan Ratree với phong cách di chuyển đâm nách hàng thủ, tiền đạo cánh trái Iklas Sanron với khả năng xuyên phá ra sau lưng và số 10 Thanakrit Chotmuangpak có kỹ thuật.

Mũi nhọn cao nhất hàng công của Thái Lan, tiền đạo số 9 Yotsakorn Burapha đã ghi 6 bàn tại giải, không phải là mẫu trung phong cổ điển. Thay vào đó, cầu thủ đang chơi cho Hougang Utd của giải Ngoại hạng Singapore có phong cách hiện đại, di chuyển rộng sang hai biên cũng như lùi về để kết nối. Với thể hình cao to, Burapha còn có khả năng xoay sở và xử lý kỹ thuật, có thể tung ra những đường chọc khe cho các đồng đội.

Trước mắt thầy trò Kim Sang-sik sẽ là một thuốc thử liều cao trong cuộc quyết đấu phân định tấm HC vàng môn bóng đá nam SEA Games 33.

Hoàng Thông