Tết sớm ở Tri Lễ

Sự kiện do Ban Thanh niên Quân đội phối hợp Cục Chính trị Quân khu 4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức. Lãnh đạo Trung ương Đoàn và Quân khu 4 tặng quà tết cho người dân xã Tri Lễ.