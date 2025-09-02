Tết Độc lập trong các gia đình Việt

Sáng 1/9, mỗi người con rể, cháu rể của ông Bùi Văn Han, 61 tuổi, ở xã Ngọc Sơn, Phú Thọ xách hai con vịt đến biếu bố vợ.

Người dân tộc Mường ở Ngọc Sơn có truyền thống biếu bố vợ cặp vịt mỗi dịp 2/9. Năm nay, mừng 80 năm Quốc khánh, gia đình ông Han và các anh em trai làm cỗ chung nên có đến bốn cặp vịt.

Bữa cỗ mừng Tết Độc lập năm nay có 15 mâm, diễn ra trong nhà sàn gần 100 m2. Từ sớm tinh mơ, vợ chồng ông Han đã cùng con cháu, dâu rể trong nhà đãi gạo nếp, luộc đỗ, luộc vịt. Tiếng dao, thớt lách cách, trẻ con, người lớn cười đùa ríu rít.

''Năm nay có thêm tiền Nhà nước tặng ăn Tết Độc lập nên mọi người góp thêm vào làm cỗ'', ông nói.

Vợ chồng Bùi Thị Lý, con dâu ông Han, chuẩn bị vịt đến biếu bố vợ dịp Tết Độc lập, hôm 1/9. Ảnh nhân vật cung cấp

Với người Ngọc Sơn, lễ 2/9 hàng năm cũng là Tết đoàn viên nên con cháu dù ở đâu xa cũng tụ về. Cỗ hoàn tất, ông Han đại diện gia đình "cúng Bác Hồ" và lễ gia tiên.

''Được sống trong không khí đoàn tụ mừng đất nước hòa bình, độc lập, ai cũng vui và hạnh phúc'', ông nói. Bữa tiệc của gia đình ông mời thêm họ hàng, bạn bè, xóm giềng.

Sau tiệc mặn, cánh đàn ông hát karaoke trong khi phụ nữ, trẻ con ra đường chụp ảnh. Nhà nhà treo cờ Tổ Quốc, đường sá đều treo băng rôn mừng đại lễ. ''Cờ đỏ sao vàng không rực rỡ bằng Thủ đô, nhưng cảm giác rộn ràng, vui vẻ cũng không kém những ngày ở Hà Nội xem sơ duyệt diễu binh'', Bùi Thị Lý, 32 tuổi, con dâu ông Han, từng về Thủ đô hôm 24/8, nói.

Gia đình chị Mai Phương trang trí ngôi nhà theo chủ đề ''yêu nước''. Ảnh nhân vật cung cấp

80 năm Quốc Khánh là sự kiện lớn với nhiều gia đình Việt Nam. Kỳ nghỉ lễ kéo dài bốn ngày, giúp người ở xa có điều kiện về thăm nhà, tổ chức ăn mừng, cùng đến các điểm tham quan, giải trí.

Từ thôn quê đến thành thị, các gia đình đều được khuyến khích treo cờ Tổ quốc. Từ nhà hàng, quán ăn, các điểm tham quan, di tích lịch sử gây ấn tượng bằng băng rôn, áp phích mừng 80 năm Quốc Khánh.

Từ cuối tháng 8, chị Mai Thị Lan Phương, 39 tuổi, ở Hà Nội, trang trí nhà riêng theo chủ đề ''yêu nước". Gần đến đại lễ 2/9, giữa phòng khách, mẹ con chị bày bình hoa lớn cắm hàng trăm bông hoa hồng, tạo hình trái tim với ngôi sao vàng chính giữa. Hai con nhỏ nhận bơm bóng bay hình ngôi sao để dán lên cửa. Bố chồng phụ trách ép nước dứa, chanh leo và dưa hấu, phối lại thành bộ ba "đỏ - vàng - đỏ" để hợp chủ đề.

"Khoảnh khắc cả nhà cùng ngồi cắm hoa, trò chuyện rôm rả chính là kỷ niệm vui và ý nghĩa nhất", chị Phương nói.

Trên bàn tiệc, gia đình ba thế hệ này bày bánh trung thu hình bản đồ Việt Nam, bánh thạch hình cờ đỏ sao vàng cùng các loại nước ép tạo nên một không gian ngập tràn sắc đỏ vàng.

"Nhìn cả nhà quây quần bên thành quả, tôi thấy tự hào và hạnh phúc. Đây là cách chúng tôi thể hiện lòng biết ơn và tình yêu với đất nước theo cách riêng", chị nói. Dịp này, gia đình chị đưa các con đến thăm các di tích lịch sử tại thủ đô để hiểu hơn về lịch sử dân tộc.

Ở miền Trung, nhiều xóm làng, cộng đồng dân cư tổ chức ăn mừng Tết Độc lập chung. Gia đình chị Thùy Linh, 33 tuổi, cùng 12 hộ dân trong tầng đã tổ chức một bữa tiệc lớn, tối 29/8.

Khu vực bảng tin chung được trang hoàng bằng hoa và bóng bay. Bàn ghế, đồ ăn được sắp xếp tươm tất. Người lớn rủ nhau chụp ảnh kỷ niệm, trẻ nhỏ nô đùa, ăn uống vui vẻ.

Kế hoạch được cả tầng lên ý tưởng và chuẩn bị trong một tuần. Các ông chồng lo phần phông nền. Chị em phụ nữ và các con cùng nhau thổi bóng. Không khí chuẩn bị sôi nổi như một đại gia đình đang đón Tết. ''Các bà, các mẹ cũng sôi nổi, hát nhạc cách mạng, cười nói rôm rả, khác hẳn ngày thường'', chị Linh nói.

Khu chung cư của chị Thùy Linh mừng Tết Độc lập, tối 29/8. Ảnh nhân vật cung cấp

Ở phường Phú Định, TP HCM, gia đình chị Ngọc Chi, 39 tuổi, cùng bốn hộ hàng xóm thống nhất góp tiền để làm bữa tiệc tối 2/9. Cả nhóm hẹn nhau lúc 8h quây quần tại nhà chị.

Từ chiều, bốn người phụ nữ đã có mặt trong bếp, người lo rửa rau, người chiên chả giò, người bày lẩu, vừa làm vừa trò chuyện. Các ông chồng kê bàn ghế và thử loa đài, hẻm nhỏ nhộn nhịp hơn ngày thường.

"Năm nay được Chính phủ tặng 100.000 đồng tiền Tết Độc lập nên mọi người góp vào để bữa tiệc đầy đủ hơn", chị Chi nói.

Không khí giản dị nhưng ấm áp, khi năm gia đình ngồi quây quần quanh những chiếc bàn kê ngoài hiên. Ngoài ngõ, không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh lan tỏa. Những con đường rợp bóng cờ đỏ sao vàng, nhiều quán cà phê treo đèn, băng rôn, bàn ghế kê thêm ra vỉa hè để đón khách.

Vài ngày trước buổi tiệc, chị Chi tranh thủ cùng hai con đi dạo quanh thành phố. Không có dịp ra Hà Nội dự lễ, chị chọn cách lưu giữ kỷ niệm bằng những tấm ảnh ở quán cà phê và con đường Nguyễn Hữu Cảnh rợp sắc. Nổi bật nhất là bức tường bích họa dài gần 300 m tái hiện lễ diễu binh mừng 50 năm thống nhất đất nước.

"Tôi cảm thấy biết ơn vì gia đình được sống trong hòa bình và đầy đủ", chị nói.

Phạm Nga- Quỳnh Ngân