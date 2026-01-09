Tên lửa Nga đạt tốc độ 13.000 km/h khi tập kích Ukraine

Không quân Ukraine cho biết tên lửa đạn đạo Nga bay với tốc độ 13.000 km/h, gần gấp đôi mẫu Iskander-M, khi tập kích thành phố Lviv.

"Đối phương phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào hạ tầng ở Lviv lúc 23h47 ngày 8/1 (4h47 hôm nay giờ Hà Nội). Quả đạn di chuyển với tốc độ khoảng 13.000 km/h. Chúng tôi sẽ xác định chủng loại tên lửa Nga sử dụng sau khi nghiên cứu tất cả bộ phận của nó", Bộ tư lệnh miền Tây thuộc không quân Ukraine cho biết sáng nay.

Điều này đồng nghĩa tên lửa Nga đã bay nhanh gấp gần 11 lần vận tốc âm thanh. Để so sánh, tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M thường đạt tốc độ tối đa khoảng 7.200 km/h, tương đương 6 lần vận tốc âm thanh.

Nga có thể đã phóng tên lửa Oreshnik vào Ukraine Khoảnh khắc được cho là tên lửa Oreshnik tập kích tỉnh Lviv tại Ukraine đêm 8/1. Video: X/AMK Mapping

Truyền thông Ukraine trước đó nhận định Nga có thể đã sử dụng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik trong đòn tập kích Lviv.

Bộ Quốc phòng Nga chưa công bố thông tin về đòn tấn công.

Các trang thông tin quân sự có liên hệ với quân đội Nga cho rằng mục tiêu của quả đạn là kho khí đốt ngầm Bilche-Volitsko-Uhersky, kho dự trữ khí đốt lớn nhất ở châu Âu. Cơ sở này nằm cách thành phố Stry thuộc tỉnh Lviv khoảng 10 km về phía bắc, có dung tích hơn 17 tỷ m3, chiếm 50% tổng lượng dự trữ khí đốt của Ukraine.

"Đầu đạn tên lửa không chứa chất nổ, do động năng của nó lớn hơn năng lượng mà khối chất nổ bên trong có thể giải phóng. Đầu đạn siêu vượt âm không chứa chất nổ cũng dễ chế tạo hơn", trang Russky Inzhener cho hay.

Nga lần đầu sử dụng tên lửa Oreshnik trong cuộc tập kích Nhà máy Chế tạo máy phương Nam (Yuzhmash), cơ sở chuyên sản xuất tên lửa đẩy, tên lửa đạn đạo và nhiên liệu lỏng cho tên lửa của Ukraine, ở thành phố Dnipro hồi tháng 11/2024.

Giới chức Nga tuyên bố Oreshnik đạt tốc độ gấp hơn 10 lần âm thanh, tương đương hơn 12.000 km/h. Ngoài tốc độ cao, quả đạn còn ứng dụng công nghệ phương tiện hồi quyển tấn công đa mục tiêu độc lập (MIRV), cho phép mỗi tên lửa mang tới 36 đầu đạn.

Đường bay của tên lửa Nga trong vụ tập kích ngày 8/1. Đồ họa: X/AMK Mapping

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng khẳng định không hệ thống phòng không nào của phương Tây chặn được tên lửa Oreshnik. Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky hồi tháng 1/2025 nói rất ít lá chắn tên lửa trên thế giới hiện nay có khả năng đối phó Oreshnik và thừa nhận Ukraine chưa sở hữu vũ khí nào như vậy.

Tổng thống Putin hồi tháng 8/2025 cho biết Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa Oreshnik và quân đội đã nhận tổ hợp đầu tiên. Sau đó 4 tháng, ông thông báo loại vũ khí này sẽ được vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ cuối năm 2025.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Reuters, RIA Novosti, UNN)