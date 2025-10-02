Tên lửa Iskander, phi cơ Geran-2 tập kích 'đoàn xe chở UAV Ukraine'

Nga đăng video tên lửa Iskander-M tập kích điểm tập kết nhiều xe chở UAV tầm xa Ukraine và phi cơ Geran-2 truy đuổi đoàn xe di chuyển trên đường.

"Kíp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M và máy bay không người lái (UAV) Geran-2 đã phá hủy đoàn xe tải chở UAV tự sát của quân đội Ukraine tại khu dân cư Lavy, phía đông thành phố Chernihiv", Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 1/10.

Video được công bố cho thấy lượng lớn xe tải tập trung tại khu vực nghi là điểm tập kết và bãi phóng UAV tầm xa của Ukraine. Phi cơ Nga liên tục quần thảo trên không và phát hiện một số xe tải đang rời đi. Tên lửa đạn đạo Iskander-M sau đó lao xuống, phá hủy nhiều xe tải và gây ra những đám cháy lớn.

Tên lửa Iskander tập kích 'trận địa UAV Ukraine' Tên lửa Iskander-M, phi cơ Geran-2 tập kích đoàn xe chở UAV Ukraine ở tỉnh Chernihiv trong video ngày 1/10. Video: BQP Nga

"Cuộc tấn công làm nhiều UAV phát nổ, phá hủy tổng cộng 20 xe tải và 100 UAV tầm xa kiểu Liutyi. 60 quân nhân Ukraine, gồm kíp vận hành UAV, kỹ thuật viên và lái xe, cũng thiệt mạng.", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Trong hình ảnh tiếp theo, UAV trinh sát Nga theo dõi đoàn xe đang di chuyển trên đường. "Một chiếc Geran-2 đã đánh trúng mục tiêu, khiến 5 xe tải bốc cháy tại chỗ", quân đội Nga cho hay.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

AN-196 Liutyi đạt tầm bay tối đa 2.000 km và mang đầu đạn nặng 50-75 kg, xuất hiện từ cuối năm 2022 và từng nhiều lần được Ukraine dùng để tập kích mục tiêu chiến lược nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Vị trí [thành phố Chernihiv, tỉnh Chernihiv. Đồ họa: RYV

Nga nhiều lần phóng tên lửa Iskander-M vào trận địa phòng không, thao trường, sở chỉ huy và những cơ sở quốc phòng trọng yếu của Ukraine, gây thiệt hại nặng về lực lượng và hạ tầng cho đối phương. Theo giới chuyên gia phương Tây, Patriot gần như là tổ hợp phòng không duy nhất mà Ukraine sở hữu có thể đối phó Iskander-M.

Tuy nhiên, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) gần đây đánh giá Patriot ngày càng gặp khó khăn khi đánh chặn Iskander-M, do Nga liên tục cải tiến tên lửa này. Tỷ lệ đánh chặn Iskander-M của Patriot Ukraine cũng giảm do tình trạng cạn đạn phòng không và thiếu bệ phóng sau các trận tập kích của Nga.

Như Tâm (Theo TASS, Reuters)