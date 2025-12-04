Tên lửa Iskander-M tập kích 'trụ sở tình báo Ukraine'

Quân đội Nga tiến hành tập kích vào rạng sáng, sử dụng tên lửa Iskander-M tấn công trụ sở Cơ quan An ninh Ukraine tại tỉnh Dnipropetrovsk.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine thông báo Nga rạng sáng nay tập kích nước này bằng hai tên lửa đạn đạo Iskander-M cùng 138 máy bay không người lái (UAV) tự sát và mồi bẫy. "Các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn hạ 114 UAV. Tên lửa đạn đạo và 24 UAV đánh trúng 14 địa điểm", cơ quan này cho biết, song không nêu thiệt hại cụ thể.

Nga phóng Iskander-M 'tập kích trụ sở cơ quan an ninh Ukraine' Khoảnh khắc tên lửa Iskander-M tập kích mục tiêu ở tỉnh Dnipropetrovsk, Ukraine ngày 4/12. Video: X/AMK Mapping

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự Ukraine, cho biết một trong hai mục tiêu của tên lửa Iskander-M là tòa nhà trụ sở Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ở thành phố Kryvyi Rih thuộc tỉnh Dnipropetrovsk. Mục tiêu còn lại nằm ở thành phố Bashtanka thuộc tỉnh Mykolaiv, đòn tập kích đã gây ra đám cháy lớn tại đây.

Tài khoản này nhận định khoảng 15 UAV tự sát Geran-2 của Nga đã tấn công trạm biến áp 110 kV ở vùng ngoại ô phía bắc thành phố Odessa. Trận hỏa hoạn lớn bùng phát sau vụ tập kích đã khiến khu vực xung quanh mất điện.

Hiện trường vụ tập kích tòa nhà được cho là trụ sở SBU ở Kryvyi Rih, tỉnh Dnipropetrovsk. Ảnh: X/AMK Mapping

DTEK, công ty điện tư nhân lớn nhất Ukraine, xác nhận Nga đã tấn công một cơ sở năng lượng ở tỉnh Odessa, khiến 51.800 hộ tiêu dùng mất điện. DTEK cho biết đang nỗ lực khôi phục nguồn cung điện trong thời gian sớm nhất có thể, song không công bố địa điểm bị tập kích và thiệt hại liên quan.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

SBU là cơ quan tình báo nội địa của Ukraine, với nhiệm vụ chủ lực là phản gián và chống tham nhũng. Sau khi xung đột bùng phát, cơ quan này không chỉ dừng ở các vai trò phản gián và an ninh, mà còn tham gia tác chiến. Chủ lực của nhiệm vụ này là biệt kích Alpha, chuyên đánh phá trung tâm chỉ huy, hệ thống tác chiến điện tử và chỉ điểm cho UAV tấn công mục tiêu giá trị cao.

Nga và Ukraine gần đây thường xuyên tập kích hạ tầng năng lượng của nhau, đồng thời cáo buộc đối phương tấn công cơ sở dân sự và tuyên bố chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự hoặc phục vụ hoạt động quốc phòng của bên kia.

Vị trí thành phố Kryvyi Rih và Odessa. Đồ họa: RYV

Các cuộc tấn công diễn ra giữa lúc Mỹ thúc đẩy nỗ lực chấm dứt xung đột bằng kế hoạch hòa bình mới do nước này đề xuất. Dự thảo ban đầu gồm 28 điểm, trong đó có nhiều yêu cầu mà Nga từng đưa ra, như Ukraine từ bỏ một phần lãnh thổ, chấp nhận giới hạn quy mô quân đội và ngừng theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO.

Quan chức Mỹ, Ukraine và châu Âu ngày 23/11 gặp nhau tại Thụy Sĩ, nhằm thảo luận về phiên bản "cập nhật" của kế hoạch và tuyên bố đã có bước tiến đáng kể.

Điện Kremlin ngày 3/12 cho biết Nga sẵn sàng đàm phán với Mỹ bất kể bao nhiêu lần, cho đến khi tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, AFP, RIA Novosti)