Tên lửa Flamingo Ukraine biến mất, bị nghi là 'chiêu trò tiếp thị'

Nhà sản xuất từng tuyên bố sẽ chế tạo hàng trăm quả Flamingo mỗi tháng, nhưng đang gây ngờ vực khi loại vũ khí này vắng bóng nhiều tháng qua.

Thorkill, tài khoản mạng xã hội X chuyên theo dõi chiến sự, cho biết quân đội Ukraine chỉ 4 lần triển khai tên lửa hành trình tầm xa Flamingo để tập kích mục tiêu ở Nga kể từ khi loại vũ khí này xuất hiện vào tháng 5/2025. "Không có tên lửa Flamingo nào tham chiến trong vòng 3 tháng qua. Dự án này giống như một trò lừa bịp để phục vụ tiếp thị", Thorkill nhận định.

Ukraine lần đầu phóng tên lửa Flamingo trong thực chiến hồi tháng 5/2025, có thể nhằm vào bán đảo Crimea. Theo một nguồn tin Nga, tiêm kích MiG-31 ngày 1/5/2025 bắn hạ một tên lửa hành trình chưa rõ chủng loại trên Biển Đen, trước khi nó kịp tiếp cận Crimea.

Tên lửa Flamingo tại xưởng của Fire Point tháng 8/2025. Ảnh: AP

Quân đội Ukraine tháng 8/2025 phóng ba quả đạn Flamingo nhằm vào căn cứ tình báo và tàu đệm khí Nga ở Crimea. Hai tên lửa tới được khu vực mục tiêu, quả đầu tiên đánh trúng tòa nhà lớn nhất trong căn cứ và quả còn lại suýt trúng đích.

Hồi tháng 9/2025, Ukraine khai hỏa 4 tên lửa Flamingo nhằm vào nhà máy ở tỉnh Belgorod. Một quả trúng mục tiêu và phá hủy một nhà xưởng, trong khi ít nhất một trong ba tên lửa còn lại bị tổ hợp phòng không Pantsir của Nga đánh chặn.

Lần gần nhất Ukraine khai hỏa Flamingo là giữa tháng 11/2025. Tên lửa bị bắn hạ khi hướng tới nhà máy điện ở tỉnh Oryol, miền tây Nga, cách biên giới khoảng 70 km.

David Axe, biên tập viên quân sự thuộc tờ Euromaidan Press của Ukraine, nhận định, bày tỏ lo ngại rằng Flamingo là "sản phẩm không có thật" do Ukraine tạo ra và "chủ yếu tồn tại trong các tài liệu quảng cáo".

"Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy nhà sản xuất Fire Point không đáp ứng được cam kết chế tạo hàng trăm tên lửa Flamingo mỗi tháng mà họ đưa ra từ năm ngoái. Điều này sẽ dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng cho chiến dịch tấn công tầm xa mà Ukraine kỳ vọng gây đủ thiệt hại kinh tế nhằm gây sức ép cho Nga", Axe nói.

Tên lửa Flamingo trong một lần phóng thử. Ảnh: Fire Point

Dự án Flamingo thu hút chú ý khi lần đầu được giới thiệu vào tháng 8/2025. Theo Fire Point, tên lửa đạt tầm bắn 3.000 km, tốc độ tối đa 900 km/h, mang đầu đạn nặng 1,1 tấn, sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp định vị vệ tinh với khả năng kháng nhiễu.

Thông số này vượt xa nhiều loại vũ khí mà Ukraine sở hữu, bao gồm những khí tài nội địa và được phương Tây viện trợ.

Để so sánh, máy bay không người lái (UAV) tầm xa của Ukraine có thể vươn tới mục tiêu cách 1.500 km, nhưng chỉ mang đầu đạn cỡ nhỏ nặng vài chục kg để bảo đảm tầm bay. Những tên lửa của phương Tây như ATACMS và Storm Shadow/SCALP-EG mang được đầu đạn tiên tiến nặng hàng trăm kg, nhưng tầm bay bị giới hạn trong khoảng 300-500 km.

Fire Point còn tuyên bố ưu điểm lớn nhất của Flamingo là thiết kế rất đơn giản và rẻ tiền, chỉ tốn khoảng nửa triệu USD mỗi quả. "Nhờ linh kiện sẵn có với số lượng dồi dào trên thị trường, chúng tôi có thể sản xuất hàng loạt tên lửa Flamingo trong thời gian ngắn", công ty Ukraine tuyên bố.

Lời chào hàng của Fire Point được đánh giá là rất thuyết phục. Đan Mạch từng đồng ý tài trợ cho một cơ sở sản xuất nhiên liệu tên lửa trên lãnh thổ nước này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Ukraine mở rộng dây chuyền sản xuất Flamingo.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi cuối tháng 10/2025 thừa nhận dự án Flamingo gặp nhiều vấn đề kỹ thuật trong sản xuất, cũng như bị chậm trễ nguồn vốn từ đối tác. Ông Zelensky khi đó khẳng định những trở ngại này đang được xử lý và Ukraine đã tìm đủ nguồn lực để giải quyết chi phí, đơn hàng của chính phủ sẽ hoàn thành đầy đủ vào cuối năm 2025.

"Bằng chứng về tăng sản lượng và triển khai đại trà Flamingo ở đâu? Truyền thông Nga thường đăng hình ảnh về mảnh vỡ UAV, tên lửa sau mỗi đòn tập kích sâu của Ukraine. Nếu quân đội Ukraine đã khai hỏa lượng lớn tên lửa Flamingo trong những tháng gần đây, tại sao không có mảnh vỡ nào được phát hiện", Axe đặt câu hỏi.

Bộ Quốc phòng Nga cuối tháng 10/2025 thông báo tiến hành các đòn tập kích hiệp đồng nhằm vào nhiều doanh nghiệp quốc phòng của đối phương, trong đó có các xưởng lắp ráp tên lửa hành trình Flamingo. Giới chức Ukraine khi đó không bình luận về thông tin.

Fire Point cũng đang bị Cục Phòng chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) điều tra về cáo buộc khai khống giá và số lượng vũ khí bán cho chính phủ, cũng như che giấu những người trốn nghĩa vụ quân sự.

Theo truyền thông Ukraine, một đồng minh của Tổng thống Zelensky là Timur Mindich đã bị NABU cáo buộc đứng đầu nhóm nhận hối lộ từ các hợp đồng của chính phủ. Mindich được cho là có liên hệ với Fire Point, nhưng công ty đã bác bỏ thông tin này.

"Đây là một mớ hỗn độn khó hiểu và đáng lo ngại. Fire Point đang chế tạo một số vũ khí có hiệu quả, nổi bật là UAV FP-1 và FP-2, song chưa rõ Flamingo có nằm trong số đó hay không. Dự án này hiện tại có lẽ chỉ là chiêu trò quảng cáo", Axe nêu quan điểm.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Euromaidan Press)