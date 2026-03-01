Nga lần đầu ban hành cảnh báo không kích trên 13 vùng kể từ đầu xung đột, dường như do đòn tập kích bằng tên lửa Flamingo của Ukraine.

Truyền thông Nga cho biết cảnh báo tên lửa được kích hoạt đồng thời tại ít nhất 13 tỉnh ở nước này vào chiều 27/2, lần đầu tiên kể từ khi xung đột với Ukraine bùng phát. Đối với ít nhất 8 khu vực, đây là lần đầu cảnh báo như vậy được ban hành.

Động thái khiến giao thông công cộng tại một số nơi như thành phố Almetyevsk phải ngừng hoạt động. Học sinh tại Kazan, Izhevsk và nhân viên sân bay Kurumoch ở Samara cũng được lệnh sơ tán.

'Tên lửa Flamingo' khiến Nga lần đầu phát báo động quy mô lớn Còi báo động vang lên tại khu vực dãy núi Urals ở Nga trong video đăng ngày 27/2. Video: X/AMK Mapping

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga sau đó dỡ bỏ cảnh báo tên lửa tại 9 khu vực thuộc vùng liên bang Volga.

Theo truyền thông Nga, hai tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine được cho là đã bị bắn hạ tại Cộng hòa Chuvashia. Chính quyền địa phương ban đầu thông báo khu vực này đã bị hai tên lửa nhắm mục tiêu, một quả bị bắn rơi và quả còn lại bay đi nơi khác. Tuy nhiên, giới chức sau đó cải chính và cho biết chưa có xác nhận về thông tin.

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, nhận định ít nhất 4 tên lửa Flamingo đã phóng từ tỉnh Dnipropetrovsk tại Ukraine, trong đó hai quả đạn nhắm vào tỉnh Perm ở Nga đã bị bắn hạ. Hai tên lửa khác hướng tới thành phố Yekaterinburg và bay được hơn 2.000 km, chưa rõ có đến được mục tiêu hay không.

Bộ Quốc phòng Nga và giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Tên lửa Flamingo tại công xưởng của Fire Point tháng 8/2025. Ảnh: AP

Tên lửa hành trình Flamingo do công ty Fire Point của Ukraine sản xuất, được quảng bá là có đầu đạn nặng 1.150 kg và tầm bắn 3.000 km, xa hơn mọi loại vũ khí phương Tây viện trợ cho Kiev.

Ukraine gần đây nhiều lần tuyên bố sử dụng loại đạn này để tập kích mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine hôm 21/2 thông báo đã phóng tên lửa Flamingo nhằm vào nhà máy Votkinsk tại Cộng hòa Udmurtia thuộc Nga, gây ra hỏa hoạn. Đây là cơ sở chuyên sản xuất nhiều loại tên lửa đạn đạo của Moskva.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết tất cả tên lửa phóng đi đều tới mục tiêu dù một số bị đánh chặn, thêm rằng đây là "thành công thật sự đối với ngành công nghiệp Ukraine". Video và ảnh vệ tinh do truyền thông Ukraine công bố cho thấy đòn đánh gây ra vụ nổ lớn, tạo ra lỗ thủng trên mái của một xưởng sản xuất ở nhà máy Votkinsk.

Phạm Giang (Theo Kyiv Independent, Lenta)