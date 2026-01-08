Tech Awards điểm lại xu hướng công nghệ 2025

08h20 Người yêu công nghệ xếp hàng từ 5h để tham gia Tech Awards 2025

Từ 5h, sớm hơn 4 tiếng trước giờ mở cửa, khách tham gia Tech Awards đã bắt đầu đổ về khu vực sảnh, xếp hàng ngay ngắn chờ check-in. Càng gần giờ khai mạc, dòng người càng dài. Đến 8h30, ước tính có hơn 200 khách xếp hàng.

Người dùng xếp hàng dài chờ check-in trước sự kiện. Ảnh: Tùng Quỳnh

Bà Nguyễn Thị Phương Dung, 66 tuổi, ở quận 6 (cũ), là một trong những người đầu tiên có mặt. Bà cho biết đến để cập nhật tin tức công nghệ, không muốn "bị lạc hậu giữa thời đại số". Mỗi năm, bà theo dõi chương trình qua báo chí và năm nay quyết định đi tận nơi để tận mắt xem các sản phẩm mới. Bà Dung cho biết dù lớn tuổi nhưng vẫn muốn hiểu thêm về điện thoại, máy lọc nước hay TV thông minh để nói chuyện với con cháu. Bà dự định sẽ ở lại đến chiều để xem gala trao giải và cổ vũ cho các thương hiệu quen thuộc.

Bà Nguyễn Thị Phương Dung nhận phần quà khi đến check-in sớm. Ảnh: Tùng Quỳnh

Trong lúc xếp hàng chờ check-in, Nguyễn Hiền, từ Thủ Đức cùng nhóm sinh viên Đại học Ngân hàng TP HCM nói chuyện rôm rả về các công nghệ mới. Các bạn đăng ký tham dự ngay từ khi cổng sự kiện mở, háo hức "săn" quà là bếp từ đơn để về nấu ăn, đồng thời mong muốn đến sự kiện tìm hiểu các thiết bị gia dụng mới. Năm nay, nhóm đặc biệt quan tâm đến các giải pháp lọc nước từ thương hiệu Esping, mong có cơ hội trải nghiệm và chọn mua sản phẩm phù hợp cho gia đình.

Anh Lê Duy, 25 tuổi, từ Tân Bình cũng tranh thủ làm quen vài người bạn mới trong lúc xếp hàng. Đây là lần đầu anh dự Tech Awards khi thấy các thương hiệu yêu thích Toshiba có gian hàng trưng bày, trải nghiệm sản phẩm. Người dùng này cũng trông chờ các phần trao giải dành cho điện thoại, laptop. "Một điểm tôi rất trông chờ là săn quà check-in sớm. Do đó, tôi có mặt từ 6h30, rất nôn nao trải nghiệm", anh nói.