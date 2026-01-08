Tech Awards điểm lại xu hướng công nghệ 2025

-
09h30
Tech Awards 2025 đón hàng trăm khách
Đến 9h, không gian triển lãm đón gần 400 khách tham dự. Các gian hàng tấp nập người đến tham quan, chụp ảnh, tìm hiểu về các thiết bị và xu hướng công nghệ.
-
09h00
-
08h20
Người yêu công nghệ xếp hàng từ 5h để tham gia Tech Awards 2025
Từ 5h, sớm hơn 4 tiếng trước giờ mở cửa, khách tham gia Tech Awards đã bắt đầu đổ về khu vực sảnh, xếp hàng ngay ngắn chờ check-in. Càng gần giờ khai mạc, dòng người càng dài. Đến 8h30, ước tính có hơn 200 khách xếp hàng.
Bà Nguyễn Thị Phương Dung, 66 tuổi, ở quận 6 (cũ), là một trong những người đầu tiên có mặt. Bà cho biết đến để cập nhật tin tức công nghệ, không muốn "bị lạc hậu giữa thời đại số". Mỗi năm, bà theo dõi chương trình qua báo chí và năm nay quyết định đi tận nơi để tận mắt xem các sản phẩm mới. Bà Dung cho biết dù lớn tuổi nhưng vẫn muốn hiểu thêm về điện thoại, máy lọc nước hay TV thông minh để nói chuyện với con cháu. Bà dự định sẽ ở lại đến chiều để xem gala trao giải và cổ vũ cho các thương hiệu quen thuộc.
Trong lúc xếp hàng chờ check-in, Nguyễn Hiền, từ Thủ Đức cùng nhóm sinh viên Đại học Ngân hàng TP HCM nói chuyện rôm rả về các công nghệ mới. Các bạn đăng ký tham dự ngay từ khi cổng sự kiện mở, háo hức "săn" quà là bếp từ đơn để về nấu ăn, đồng thời mong muốn đến sự kiện tìm hiểu các thiết bị gia dụng mới. Năm nay, nhóm đặc biệt quan tâm đến các giải pháp lọc nước từ thương hiệu Esping, mong có cơ hội trải nghiệm và chọn mua sản phẩm phù hợp cho gia đình.
Anh Lê Duy, 25 tuổi, từ Tân Bình cũng tranh thủ làm quen vài người bạn mới trong lúc xếp hàng. Đây là lần đầu anh dự Tech Awards khi thấy các thương hiệu yêu thích Toshiba có gian hàng trưng bày, trải nghiệm sản phẩm. Người dùng này cũng trông chờ các phần trao giải dành cho điện thoại, laptop. "Một điểm tôi rất trông chờ là săn quà check-in sớm. Do đó, tôi có mặt từ 6h30, rất nôn nao trải nghiệm", anh nói.
-
08h00
Triển lãm công nghệ trong không gian hơn 360 m2
Tech Awards 2025 diễn ra trong không gian hơn 1.000 m2, gồm sân khấu chính và không gian triển lãm. Khu triển lãm rộng hơn 360 m2, quy tụ nhiều thương hiệu như Amway, Toshiba, Imou, Robotics, Ecovacs, Hòa Phát, FPT Online, Thisky Schneider Electric... với loạt hoạt động tương tác, trải nghiệm nhận quà.
Gian hàng Toshiba tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, trò chơi với phần quà là túi cói thân thiện môi trường. Hãng cũng trưng bày bộ sưu tập các sản phẩm phong cách Japandi Style để khách tham quan đến check-in, trải nghiệm.
Khách đến booth Amway được trải nghiệm các dòng sản phẩm công nghệ chăm sóc sức khỏe như máy lọc nước gia đình... Nhãn hàng tổ chức mini game tương tác, check-in với các phần quà là bộ sticker Amway, bình lắc của Nutilite.
-
07h15
Tech Awards 2025 mở màn với Tech Show
Tech Awards là sự kiện bình chọn thường niên của VnExpress từ năm 2012, dành cho các thương hiệu công nghệ nổi bật và sản phẩm công nghệ được bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam.
Chương trình năm nay diễn ra từ 9h đến 18h30 ngày 8/1. Buổi sáng là hoạt động Tech Show, bắt đầu lúc 9h với các phần chia sẻ và tham luận từ đại diện những thương hiệu công nghệ, mỗi phiên kéo dài 15 phút. Các đại diện, chuyên gia đến từ Schneider Electric, Amway Việt Nam, Toshiba Lifestyle Việt Nam, Lumias, Robotics sẽ mang đến nhiều tham luận, bàn cách công nghệ định hình ngôi nhà tương lai, chăm sóc sức khỏe, giải pháp tự động hóa hỗ trợ người dùng trong sinh hoạt và sản xuất...
Buổi chiều, từ 14h30 là Gala trao giải Tech Awards 2025, quy tụ chuyên gia, đại diện các doanh nghiệp điện tử, số hóa và cộng đồng yêu công nghệ. Các giải thưởng lớn được trao ở nhiều hạng mục như Vinh danh Sản phẩm tôi yêu 2025, Thương hiệu gia dụng 2025, Nền tảng 2025, Sản phẩm số 2025; Chương trình khép lại lúc 18h30.
Tech Awards 2025 có 16 hạng mục, chia thành bốn nhóm nội dung, gồm Ứng dụng (3 hạng mục), Thiết bị (6 hạng mục), Thương hiệu (6 hạng mục) và một hạng mục riêng cho nhà sáng tạo nội dung công nghệ.
Chương trình mở cửa miễn phí. Khách tham dự và người yêu công nghệ có cơ hội trải nghiệm sản phẩm mới nhất, tham gia minigame và nhận quà tặng.
-
07h00
Dấu ấn Tech Awards 2024
Tech Awards 2024 mang chủ đề "Simplif.AI - Trí tuệ tinh hoa, Cuộc sống tinh giản", giới thiệu về những ứng dụng AI trong lĩnh vực gia dụng thông minh, cách công nghệ giúp cuộc sống thêm tiện nghi. Trên sân khấu, các KOLs lĩnh vực công nghệ cũng trực tiếp trải nghiệm, đánh giá những sản phẩm có công nghệ nổi bật sau một năm.
Lễ trao giải năm 2024 vinh danh 20 sản phẩm, thương hiệu nổi bật đồng thời lần đầu có hạng mục riêng dành cho các KOLs, Reviewer công nghệ.
Chương trình năm ngoái tạo sức hút lớn trong cộng đồng yêu công nghệ với khoảng 3.000 lượt người tham gia các phiên tham luận, trải nghiệm gian hàng và theo dõi lễ trao giải tại GEM Center, quận 1 (cũ). Nhiều bạn trẻ vượt quãng đường hàng trăm km để tìm hiểu về những xu hướng nổi bật trong năm.
Tech Awards được đánh giá giới chuyên gia, tín đồ công nghệ vượt qua khuôn khổ của một giải thưởng công nghệ, trở thành một sự kiện được mong chờ hàng năm. Sự kiện cũng là dịp gặp gỡ của những người yêu thế giới số, chuyên gia, nhãn hàng và các cơ quan truyền thông, tổng kết những dấu ấn và bàn về xu hướng mới của ngành.