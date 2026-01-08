Tech Awards phân tích loạt xu hướng công nghệ 2026

Tech Awards 2025 phân tích bức tranh thị trường công nghệ cùng những xu hướng đang nổi lên ở ngành gia dụng thông minh, tự động hóa, góp phần thay đổi cuộc sống người dùng, hút 1.000 khán giả ngày 8/1.

Sau một năm, Tech Awards 2025 quay lại, mở màn với Tech Show cùng chủ đề "Smart Living - sống hạnh phúc giữa thời đại công nghệ". Sự kiện mang đến 4 phiên keynote với những chủ đề công nghệ gắn liền với đời sống, không gian gia đình của hàng triệu người. Qua mỗi phiên tham luận, các chuyên gia đem đến kiến thức, góc nhìn, xu hướng mà người dùng có thể bắt tay áp dụng ngay vào đời sống như sử dụng điện tiết kiệm, kiểm soát chất lượng không khí, nguồn nước, ngăn mùi chéo trong tủ lạnh...

Cũng vì chủ đề gần gũi, khán phòng của Tech Show thu hút gần 1.000 khách tham dự, đủ mọi độ tuổi từ sinh viên, dân văn phòng cho đến cán bộ hưu trí. Nhiều người xếp hàng từ 5h để được vào sớm, trải nghiệm các xu hướng công nghệ nổi bật trong năm qua. Sau mỗi phiên trình bày, khán phòng đều vang lên tiếng vỗ tay, thể hiện sự đồng tình, thích thú.

Những xu hướng trong thị trường gia dụng thông minh

Theo Trung tâm WTO, quy mô thị trường gia dụng thông minh toàn cầu dự kiến đạt 12,5-13 tỷ USD vào năm 2025. Trong khi đó, Grand View Research ước tính thị trường thiết bị gia dụng tại Việt Nam giai đoạn 2024-2030 có thể đạt khoảng 4,9 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng trung bình 7,8% mỗi năm.

Trong bối cảnh này, các ông lớn toàn cầu đều chạy đua để mang đến những giải pháp hiện đại, đáp ứng nhu cầu người dùng từ nhóm gia dụng nhỏ đến tự động hóa quy mô lớn.

Ông Hoàng Anh Dũng, Giám đốc sản phẩm Lumias Việt Nam, các sản phẩm như máy giặt mini, máy sấy mini hay thiết bị đa năng kích thước nhỏ dần định hình lối sống mới - nơi công nghệ trở thành công cụ giúp con người tận hưởng cuộc sống tiện nghi và bền vững hơn.

Bên cạnh đó, xu hướng chăm sóc sức khỏe tại nhà cũng ngày càng rõ nét tạo cơ hội có các dòng máy hút ẩm, máy lọc không khí nở rộ trong tương lai. Ngoài ra, một xu hướng khác được đề cập là việc người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến việc thiết bị phải hiểu và điều chỉnh theo thói quen người dùng.

Bà Ôn Minh Hằng, Phó tổng giám đốc Amway Việt Nam mở rộng góc nhìn về nâng cao chất lượng sống thông qua các giải pháp công nghệ gia dụng hỗ trợ sức khỏe. Theo bà, ô nhiễm không khí, hạt vi nhựa, các chất hóa học tồn dư trong nước là những mối đe dọa thường trực với sức khỏe gia đình. Tận dụng công nghệ là cách để hạn chế mối lo này.

Bà Hằng dẫn ví dụ từ chính đơn vị với máy lọc nước New eSpring và máy lọc không khí Atmosphere Mini. New eSpring sử dụng hệ thống ba lớp lọc, gồm màng lọc sơ cấp, màng lọc carbon và màng bảo vệ; tích hợp công nghệ UV-C LED, giúp giảm tới 99,9999% vi khuẩn, 99,99% virus và 99,9% nang bào.

"Với Amway, công nghệ không phải là đích đến mà là phương tiện để con người sống khỏe hơn", bà Hằng nói.

Cũng tại gian bếp, nhiều xu hướng công nghệ nổi lên nhằm giải quyết nỗi lo của nhiều bà nội trợ - nhiễm mùi chéo trong tủ lạnh. Ông Trần Ngọc Khánh, Giám đốc Phát triển sản phẩm - Ngành hàng tủ lạnh Toshiba Lifestyle Việt Nam, cho biết tủ lạnh đang trở thành một "kho lưu trữ mini", không chỉ là một nơi chứa thực phẩm như trước. Nhiều người có thói quen mua sắm một lần cho cả tuần khiến tủ lạnh luôn trong tình trạng lưu trữ đầy, dẫn đến nguy cơ nhiễm mùi, vi khuẩn.

Trên cơ sở đó, các hãng đều đang cố gắng cải thiện công nghệ và thiết kế của mình, trong đó có Toshiba. Hãng đang áp dụng ba giải pháp: nhiều khay kệ riêng biệt nhất để tránh thực phẩm tiếp xúc trực tiếp, khử mùi diệt khuẩn như Plasma + Photocatalyst, dàn lạnh riêng biệt.

"Những công nghệ này sẽ mang lại sự đột phá cho năm 2026", ông nói.

Các diễn giả nêu kinh nghiệm, bức tranh thị trường công nghệ ở phiên sáng. Ảnh: Tùng Quỳnh

Công nghệ không thay thế mà phục vụ con người sống tốt hơn

Ông Đặng Nguyễn Ngữ, Tổng giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia, cho biết khái niệm sống hạnh phúc với ông bắt đầu từ những việc nhỏ nhất - ngay từ khâu sử dụng điện trong gia đình.

Trong ngôi nhà hiện đại, gia đình sử dụng rất nhiều thiết bị điện như điều hòa, TV, máy giặt... Do đó, bài toán năng lượng rất lớn. Lượng phát thải từ các hộ gia đình trên toàn cầu ước tính khoảng 22%, gần xấp xỉ ngành giao thông vận tải (25%). Do đó, ông Ngữ cho rằng khi chọn lựa thiết bị điện, gia đình cần quan tâm đến yếu tố an toàn và thông minh để phù hợp bối cảnh sống xanh. Chẳng hạn tại Schneider, đơn vị có giải pháp quản lý sử dụng điện, cho phép tiết kiệm khoảng 50-60% lượng điện tiêu thụ từ đó giảm phát thải CO2. Các sản phẩm của đơn vị như công tắc, ổ cắm tích hợp khả năng học máy, AI để tự động điều chỉnh theo lịch trình sinh hoạt của gia đình, không cần can thiệp thủ công. Hệ thống chiếu sáng, sưởi ấm và làm mát sẽ học hỏi từ thói quen sinh hoạt để đảm bảo năng lượng chỉ được sử dụng khi cần thiết.

Rời không gian gia đình, sự kiện đưa người xem đến bối cảnh lớn hơn - nơi robot dần hiện diện, phục vụ nhiều lĩnh vực đời sống. Ông Nguyễn Tuấn Huy - Trưởng phòng Marketing, Lê Hoàng Robotics cho rằng đây là xu hướng tất yếu khi nhu cầu nâng cao chất lượng sống ngày càng cao. Việc ứng dụng robot có thể giúp nhiều địa điểm, cơ quan, doanh nghiệp tránh khỏi quá tải, hạn chế sai sót từ con người.

"Robot không thay thế mà phục vụ, cho chúng ta thời gian làm những điều giá trị hơn", ông Huy nói.

Ông dẫn ví dụ về những nhà máy "tối", không đèn, không nhân công vì tự động hóa 100% dựa trên robot, AI. Công nghệ này loại bỏ hoàn toàn sai sót do con người gây ra. Ông khẳng định AI, Robotics cần sớm được ứng dụng tại Việt Nam, ngay từ khâu đào tạo sinh viên để tạo nhân lực chất lượng cao, vận hành những nhà máy tự động hóa trong tương lai.

Diễn giả này sau đó lần lượt giới thiệu 4 dòng robot chính có thể ứng dụng trong đời sống, kinh doanh, giáo dục... Chẳng hạn, Dobot là những cánh tay robot lập trình công nghiệp, giúp sinh viên tiếp thu kiến thức vận hành sát thực tế. Unitree là những cỗ máy biết đi dựa trên cân bằng động lực học, phục vụ nghiên cứu, khám phá. Gausium là robot phục vụ vệ sinh những địa điểm quy mô lớn, Keenon là robot lễ tân, phục vụ, đáp ứng nhu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Diễn giả khẳng định robot sẽ là tương lai đóng góp nhiều giá trị cho xã hội, giúp con người tận hưởng cuộc sống nhiều hơn.

Ngoài cập nhật xu hướng công nghệ, Tech Show sáng 8/1 còn mang đến hai phần bốc thăm trúng những phần quà giá trị như robot hút bụi lau sàn, máy lọc không khí.

Hàng nghìn khán giả còn có dịp hòa giọng, hát theo những bản hit như Độc Thân, Sao hạng A từ ca sĩ Jsol. Sự kiện khép lại lúc 11h. Buổi chiều, lễ trao giải Tech Awards với 16 hạng mục diễn ra từ 15h.

Hoài Phương