Tây Ninh có thêm 1.200 căn hộ cho người thu nhập thấp

Tây Ninh khởi công dự án nhà ở xã hội hơn 1.200 căn tại xã Mỹ Hạnh, tổng vốn đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau hai năm.

Ngày 7/10, UBND tỉnh Tây Ninh khởi công dự án nhà ở xã hội tại xã Mỹ Hạnh (huyện Đức Hòa, Long An cũ), gồm ba tòa chung cư cao 27 tầng, một tầng hầm, tổng diện tích hơn 5.100 m2. Dự án do Công ty cổ phần Phương Mai Long An làm chủ đầu tư, với tổng vốn hơn 1.600 tỷ đồng, cung cấp 1.269 căn hộ xã hội và 377 căn hộ thương mại, dự kiến hoàn thành sau hai năm.

Máy móc thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: Thường Sơn

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út cho biết đây là một trong ba công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh. Tây Ninh hiện có 59 khu công nghiệp (16.800 ha) và 82 cụm công nghiệp (4.572 ha) với khoảng 470.000 lao động.

Riêng khu vực xã Mỹ Hạnh có 13 khu và 20 cụm công nghiệp, thu hút khoảng 150.000 lao động nhập cư nhưng mới chỉ có hơn 1.400 căn hộ xã hội. "Nhiều công nhân vẫn phải thuê trọ chật chội, thiếu tiện nghi, chưa đảm bảo an toàn phòng cháy và vệ sinh môi trường", ông Út nói, đồng thời yêu cầu nhà thầu bảo đảm tiến độ, chất lượng để người thu nhập thấp có điều kiện an cư, ổn định cuộc sống.

Hiện toàn tỉnh có 12 dự án nhà ở xã hội, quy mô hơn 21 ha với 4.447 căn hộ, trong đó 2.929 căn đã hoàn thành, đạt 78% chỉ tiêu Chính phủ giao. Tây Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ hoàn thành trên 79.000 căn nhà ở xã hội, góp phần cải thiện đời sống người dân và bảo đảm an sinh xã hội.

Thường Sơn