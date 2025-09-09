Tây Ban Nha cấm vĩnh viễn chuyển vũ khí tới Israel

Tây Ban Nha áp lệnh cấm vận vũ khí vĩnh viễn với Israel, một phần trong gói biện pháp nhằm "chấm dứt nạn diệt chủng" ở Gaza.

"Bảo vệ đất nước và xã hội là một chuyện, ném bom bệnh viện và khiến trẻ em chết đói lại là chuyện khác", Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm 8/9 tuyên bố khi thông báo lệnh cấm vĩnh viễn chuyển vũ khí, đạn dược cho Israel.

Lệnh này nằm trong gói biện pháp của chính phủ Tây Ban Nha nhằm "chấm dứt nạn diệt chủng ở Gaza". Theo đó, các tàu chở nhiên liệu cho quân đội Israel sẽ bị cấm cập cảng Tây Ban Nha và máy bay vận chuyển vật tư quân sự cho Israel cũng không được phép bay qua không phận quốc gia châu Âu này.

Tất cả những người "trực tiếp tham gia cuộc diệt chủng, vi phạm nhân quyền và phạm tội ác chiến tranh ở Dải Gaza" sẽ bị cấm nhập cảnh vào lãnh thổ Tây Ban Nha. Madrid cũng sẽ cấm nhập khẩu sản phẩm từ "những khu định cư bất hợp pháp" ở các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

Ông Sanchez đồng thời công bố các dự án hợp tác mới trong lĩnh vực nông nghiệp, an ninh lương thực và viện trợ y tế để hỗ trợ Chính quyền Palestine và các quỹ nhân đạo bổ sung cho người Palestine.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tại cuộc họp báo ở Madrid ngày 28/7. Ảnh: AFP

Theo ông Sanchez, Israel có quyền tồn tại và tự vệ, nhưng không có quyền "hủy diệt một dân tộc không có khả năng tự vệ". Ông nhấn mạnh trách nhiệm của Madrid là phải làm mọi cách có thể để ngăn chặn "những gì mà báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc và nhiều chuyên gia coi là tội diệt chủng".

Ông Sanchez là một trong những lãnh đạo quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) chỉ trích Israel gay gắt nhất, liên quan cuộc chiến ở Gaza. Ông cũng là lãnh đạo cấp cao nhất ở châu Âu mô tả cuộc xung đột này là "diệt chủng". Chính phủ của ông năm ngoái công nhận Nhà nước Palestine, động thái khiến Israel vô cùng tức giận.

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar chỉ trích Tây Ban Nha sau thông báo về lệnh cấm vận vũ khí, cáo buộc ông Sanchez đang cố "chuyển hướng sự chú ý khỏi các vụ bê bối tham nhũng nghiêm trọng" ở nước này.

Ông Saar tuyên bố Phó thủ tướng Tây Ban Nha Yolanda Diaz và Bộ trưởng Thanh niên Sira Rego sẽ bị cấm nhập cảnh vào Israel.

Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha sau đó triệu hồi đại sứ nước này tại Tel Aviv do "những cáo buộc vu khống chống lại Tây Ban Nha và các biện pháp không thể chấp nhận được đối với hai quan chức chính phủ chúng tôi".

Theo cơ quan y tế ở Dải Gaza, chiến dịch của Israel ở vùng đất này đến nay đã khiến ít nhất 64.522 người Palestine thiệt mạng, phần lớn là dân thường.

Huyền Lê (Theo AFP, Politico)