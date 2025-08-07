Tàu ngầm diễu binh trên biển sẽ được truyền hình trực tiếp

Lễ diễu binh lực lượng vũ trang trên biển tại Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa dịp Quốc khánh 2/9 sẽ được truyền hình trực tiếp phục vụ người dân.

Chiều 7/8, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, thiếu tướng Tống Văn Thanh, Cục phó Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), cho biết thông tin nêu trên.

Trước đó cuối tháng 7, Quân chủng Hải quân cho biết tham gia diễu binh trên biển sẽ có nhiều lực lượng tham gia, trong đó đóng vai trò nòng cốt là tàu ngầm Kilo 636, tàu mặt nước, lực lượng Không quân Hải quân và các đơn vị chuyên trách khác. Bên cạnh đó là Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5.

Lễ thượng cờ tàu ngầm Kilo năm 2017. Ảnh: Xuân Ngọc

Theo ông Thanh, có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại quảng trường Ba Đình gồm: Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; pháo lễ; không quân bay chào mừng; diễu binh, diễu hành; đứng làm nền và cuối cùng là lực lượng xếp hình và chữ.

Riêng lực lượng diễu binh, diễu hành gồm 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang (26 khối quân đội, 17 khối công an), trong đó có khối quân đội nước ngoài; xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an; diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; một khối làng văn hóa thể thao.

Lực lượng đứng làm nền gồm tiêu binh lễ đài, 11 khối quân đội, 7 khối công an.

Về khối quân đội nước ngoài, Việt Nam mời bốn nước, trong đó Lào và Campuchia đã nhận lời tham dự; các cơ quan đang làm việc với phía Trung Quốc và Nga để xác nhận tham dự.

Chương trình diễu binh, diễu hành được tổ chức sáng 2/9 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Mở đầu là nghi thức rước đuốc truyền thống và bắn pháo lễ. Sau đó, không quân bay chào mừng và diễu binh, diễu hành các khối.

Sau khi các lực lượng diễu duyệt qua lễ đài sẽ tỏa đi một số tuyến phố. Lực lượng vũ trang tham gia diễu binh sẽ giao lưu văn nghệ với người dân tại cung thể thao quần ngựa và quảng trường Cách mạng tháng Tám (Nhà hát lớn Hà Nội).

Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Cục phó Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) trả lời tại họp báo Chính phủ chiều 7/8. Ảnh: Nguyên Phong

"Qua các lần hợp luyện và tổng hợp luyện, hiện nay tinh thần, trách nhiệm, sức khỏe, điều kiện kỹ thuật của các khối đã sẵn sàng tham gia diễu binh, diễu hành chính thức", tướng Thanh cho hay.

Dự kiến các lực lượng sẽ tổng hợp luyện vào tối 21 và 24/8; sơ duyệt cấp Nhà nước tối 27/8 và tổng duyệt cấp Nhà nước sáng 30/8 trước khi diễn ra sự kiện chính thức.

Theo ông Thanh, Việt Nam tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nhằm gửi thông điệp đến nhân dân trong nước và quốc tế, khẳng định giá trị, tầm vóc vĩ đại của hai sự kiện này 80 năm trước. Đây cũng là dịp thể hiện sự lớn mạnh của quân đội, công an 80 năm qua cũng như giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn, tinh thần đại đoàn kết dân tộc; thể hiện lòng biết ơn các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

"Đây cũng là dịp biểu dương sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân, khẳng dịnh ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống cũng như khát vọng hòa bình của Việt Nam", ông Thanh nói.

Quân đội Lào tham gia diễu binh dịp 30/4 tại TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, nói thêm việc bảo vệ an toàn cho sự kiện diễu binh, diễu hành sắp tới được đặt "ở mức cao nhất". Bộ Công an đã lập Tiểu ban an ninh trật tự để đảm bảo an toàn cho sự kiện này. Công an các địa phương cũng được huy động để bảo vệ sự kiện.

Hai nhiệm vụ quan trọng được Bộ Công an đặt ra khi đảm bảo an ninh cho sự kiện là "không để xảy ra sơ suất dù nhỏ nhất" nhưng vẫn thân thiện vì đây là ngày lễ của người dân, nhiều khách quốc tế tham dự.

Vũ Tuân