Tàu hàng Nga bị tấn công trên Biển Đen

Thổ Nhĩ Kỳ thông báo tàu Nga chở dầu hướng dương bị tập kích trên đường tới Gruzia, không có thương vong.

Tổng cục Hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ thông báo tàu hàng Midvolga 2 bị tấn công hôm nay tại vị trí cách bờ biển nước này khoảng 150 km, khi đang chở dầu hướng dương từ Nga đến Gruzia. "13 thủy thủ trên tàu không gặp vấn đề sức khỏe và chưa đề nghị hỗ trợ. Con tàu đang tự di chuyển về cảng Sinop", cơ quan này cho biết.

Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Một nguồn tin an ninh Ukraine tuyên bố lực lượng nước này đã tấn công tàu Midvolga 2 bằng xuồng không người lái, nằm trong chiến dịch tập kích "đội tàu dầu bí mật của Nga".

Tàu Midvolga 2 ở ngoài khơi Eceabat, Thổ Nhĩ Kỳ tháng 8/2022. Ảnh: Vessel Finder

Trang theo dõi dữ liệu hàng hải VesselFinder cho biết tàu Midvolga 2 treo cờ Nga, dài 140 m. Vị trí cuối cùng được cập nhật từ 11 ngày trước, cho thấy con tàu đang đi từ cảng Samsun ở Thổ Nhĩ Kỳ tới thành phố Rostov-on-Don của Nga.

Đây là cuộc tấn công tàu hàng thứ ba trên Biển Đen trong một tuần qua.

Bộ Giao thông Vận tải Thổ Nhĩ Kỳ ngày 28/11 cho biết tàu Kairos treo cờ Gambia phát nổ và bốc cháy khi ở cách bờ biển nước này khoảng 52 km. Tàu Virat, cũng treo cờ Gambia, bốc cháy ngay sau đó tại khu vực khác trên Biển Đen, cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 65 km.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ thông báo tàu Virat tiếp tục bị xuồng không người lái tấn công vào sáng sớm 29/11, khiến nó bị hư hại nhẹ ở mạn phải, tại khu vực trên mớn nước.

Kairos và Virat đều nằm trong danh sách những tàu chịu lệnh trừng phạt quốc tế với cáo buộc thuộc "đội tàu bóng tối" mà Nga được cho là sử dụng để lách những biện pháp cấm vận dầu thô.

Moskva từng nhiều lần phủ nhận cáo buộc đứng sau "đội tàu bóng tối".

Vị trí cảng Sinop của Thổ Nhĩ Kỳ. Đồ họa: Geopolitical Monitor

Biển Đen vẫn là điểm nóng căng thẳng kể từ tháng 2, khi Nga và Ukraine liên tục tấn công khí tài hải quân của nhau.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 1/12 cho biết các vụ tập kích tàu hàng là động thái leo thang đáng ngại. "Chúng tôi không thể chấp nhận tình trạng những vụ tập kích đe dọa an toàn hàng hải, môi trường và tính mạng người dân trong vùng đặc quyền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ", ông nói.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, RIA Novosti)