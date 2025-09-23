Tập đoàn Phương Trang muốn đầu tư khu đô thị ở Chân Mây - Lăng Cô, Huế

Tập đoàn Phương Trang và Kim Long Motor Huế nghiên cứu đầu tư hai dự án khu đô thị, phức hợp tại Chân Mây - Lăng Cô.

Nội dung trên được nêu trong biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND TP Huế, Công ty cổ phần Đầu tư Tập đoàn Phương Trang (Futa Group) và Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế về xây dựng đô thị di sản, công nghiệp hiện đại.

Ba bên sẽ hợp tác khai thác thế mạnh của TP Huế và Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, thúc đẩy các dự án đô thị, công nghiệp, hạ tầng giao thông, cảng biển, vận tải công cộng...

Theo biên bản, Futa Group và Kim Long Motor Huế nghiên cứu, đề xuất hai dự án gồm Khu đô thị Trung tâm hành chính, tài chính Chân Mây và Khu phức hợp đô thị - thương mại dịch vụ Lăng Cô - đầm Lập An. Hai doanh nghiệp cũng sẽ hợp tác phát triển căn hộ cho người thu nhập thấp ở khu vực phục vụ công nghiệp ôtô quy mô lớn.

Về công nghiệp sản xuất, hai bên sẽ phát triển tổ hợp chế tạo ôtô và công nghiệp phụ trợ; các nhà máy điện khí LNG, khai thác hạ tầng cảng biển nước sâu Chân Mây...

Hai đơn vị còn nghiên cứu triển khai các tuyến đường sắt đô thị tuyến TP Huế - Phú Bài, Phú Bài - Chân Mây Lăng Cô, tuyến dọc sông Hương, tuyến đến các điểm tham quan di sản và tuyến liên vùng, đồng thời phát triển hệ thống xe buýt điện phục vụ thành phố. Trước mắt, tuyến đưa đón học sinh và du khách bằng xe buýt điện sẽ được thí điểm tại một số khu du lịch.

Khu vực vịnh Lăng Cô, thành phố Huế. Ảnh: Nhật Long

Được thành lập vào năm 2003, Futa Group có thế mạnh trong lĩnh vực vận tải với thương hiệu xe khách Phương Trang. Đến năm 2010, doanh nghiệp này lấn sân sang lĩnh vực bất động sản, được biết đến là chủ đầu tư loạt dự án ở TP HCM, Đà Nẵng như New Pearl, The Landmark City, Han Riverview hay Khu đô thị sinh thái biển Phương Trang.

Kim Long Motor Huế được thành lập năm 2017, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, lắp ráp phụ tùng ôtô, linh kiện và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp. Tại TP Huế, doanh nghiệp này đã đầu tư khu công nghiệp sản xuất lắp ráp ôtô với quy mô giai đoạn 1 hơn 600 ha.

Đến nay, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô đã thu hút 55 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 97.000 tỷ đồng, trong đó có 15 dự án FDI với tổng vốn hơn 56.000 tỷ đồng. Theo quy hoạch chung đến 2045, Chân Mây – Lăng Cô được định hướng là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đầu mối giao thông quốc gia và quốc tế. Dự án sẽ cung cấp các dịch vụ logistics cho vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và hành lang Đông – Tây cũng như các dịch vụ du lịch tầm cỡ.

Mới đây, UBND TP Huế đã công bố danh mục 15 dự án kêu gọi đầu tư với tổng vốn gần 48.000 tỷ đồng, đều nằm trong Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Một số dự án nổi bật gồm Khu du lịch sinh thái Bãi Cả (120 ha), Khu du lịch biển Lăng Cô (45 ha), dự án kho cảng LNG (27 ha)...

Đình Trí