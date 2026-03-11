Tập đoàn linh kiện Đài Loan muốn đầu tư dự án 3 tỷ USD gần sân bay Gia Bình

Đại gia linh kiện Đài Loan Cooler Master tính mở rộng đầu tư khu công nghiệp thêm 100 ha, xây nhà ở cho công nhân với tổng vốn khoảng 3 tỷ USD tại Bắc Ninh.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có buổi làm việc với Tập đoàn Cooler Master về cơ hội mở rộng đầu tư tại địa phương. Doanh nghiệp này được thành lập năm 1992, chuyên sản xuất linh kiện máy tính, có trụ sở chính tại Đài Loan (Trung Quốc).

Đại diện Tập đoàn Cooler Master cho biết đơn vị có kế hoạch mở rộng đầu tư tại khu công nghiệp Gia Bình 1, nâng quy mô đã đầu tư và dự kiến mở rộng khoảng 100 ha. Vị trí dự án cách sân bay Gia Bình khoảng 6 km. Việc mở rộng này nhằm tăng năng lực sản xuất và thu hút thêm các đối tác để ổn định chuỗi cung ứng.

Ngoài khu công nghiệp, Cooler Master cũng có kế hoạch xây khu nhà ở cho chuyên gia, người lao động, đồng thời đầu tư lĩnh vực đào tạo nhân tài. Với kế hoạch trên, công ty dự kiến tổng vốn đầu tư lên đến 3 tỷ USD, có thể tạo cơ hội việc làm cho khoảng 40.000 lao động đến 2029.

Trước đó, tập đoàn thành lập Công ty TNHH Cooler Master để xây nhà máy 10 ha ở khu công nghiệp Gia Bình 1. Nhà máy này chuyên sản xuất các module tản nhiệt cho máy chủ trí tuệ nhân tạo (AI), tủ máy lạnh... Giai đoạn 1 của dự án đã đi vào sản xuất từ tháng 7/2025, thu hút gần 1.300 lao động và dự kiến cần thêm 5.000 người trong năm nay.

Một góc khu công nghiệp Gia Bình, Bắc Ninh. Ảnh: Cushman & Wakefield

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn Capella Land, đơn vị đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp Gia Bình 1, thảo luận với Coole Maste để có mức giá thuê, mua đất hợp lý. Ông Sơn cũng đề nghị tập đoàn sớm triển khai khu ký túc xá cho người lao động và có kế hoạch chi tiết từng giai đoạn đầu tư.

Sau khi sáp nhập với Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh mới được đánh giá là "siêu tỉnh công nghiệp" với quy mô kinh tế đứng thứ 5 cả nước. Năm ngoái, tỉnh thu hút tổng vốn trong và ngoài nước trên 13 tỷ USD, trong đó FDI vượt 5 tỷ USD. Những năm gần đây, Bắc Ninh nằm trong số thị trường vùng ven phát triển nhiều phân khúc bất động sản như nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp.

Ngọc Diễm