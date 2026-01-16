Tăng thời gian bay đêm tại 6 sân bay dịp Tết

Cục Hàng không Việt Nam vừa điều chỉnh phương án khai thác bay đêm tại 6 sân bay gồm Thọ Xuân, Đồng Hới, Chu Lai, Pleiku, Tuy Hòa và Phù Cát.

Từ ngày 1/2 đến 1/3, các sân bay được yêu cầu tăng thời gian hoạt động ban đêm để phục vụ người dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội xuân năm 2026. Cụ thể, sân bay Thọ Xuân sẽ điều chỉnh hoạt động từ 6h đến 23h cùng ngày sang từ 6h hôm trước đến 2h40 hôm sau.

Sân bay Đồng Hới đang khai thác từ 6h đến 21h, sắp tới sẽ từ 6h hôm trước đến 4h30 hôm sau. Sân bay Chu Lai khai thác từ 6h đến 21h, được điều chỉnh sang 6h đến 24h cùng ngày.

Sân bay Phù Cát, khung thời gian khai thác từ 6h đến 21h sẽ điều chỉnh sang 6h hôm trước đến 1h50 hôm sau. Sân bay Pleiku, Tuy Hòa đang khai thác từ 6h đến 21h sẽ được đổi sang 6h đến 24h cùng ngày.

Máy bay tại sân bay Tuy Hòa. Ảnh: Anh Duy

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) bố trí nguồn lực, phối hợp với các hãng và đơn vị tại 6 sân bay triển khai phương án bay đêm.

Để phục vụ hành khách đi lại dịp Tết, Vietnam Airlines mới bổ sung gần 300 chuyến bay nội địa, tương đương khoảng 60.000 chỗ từ ngày 9/2 đến 3/3 (tức 22 tháng chạp đến rằm tháng giêng). Các chuyến bay tăng cường chủ yếu từ TP HCM đi Hà Nội, Vinh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng...

Ngoài ra, hãng còn mở thêm 4 đường bay mới từ Hải Phòng đi Nha Trang, Cần Thơ, Buôn Mê Thuột và Phú Quốc nhằm giảm áp lực cho các đường bay trục.

Vietjet cũng mở bán thêm khoảng 390.000 chỗ, tương đương gần 1.800 chuyến bay bổ sung trong giai đoạn cao điểm Tết.

Để tránh ùn tắc tại sân bay, các hãng khuyến nghị hành khách ưu tiên làm thủ tục trực tuyến hoặc sử dụng công nghệ sinh trắc học để đi thẳng vào khu vực soi chiếu nếu không có hành lý ký gửi.

Đoàn Loan