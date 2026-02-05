Tăng chuyến bay Tết tại Tân Sơn Nhất, Nội Bài

Cục Hàng không nâng tần suất hạ cất cánh lên 46-48 chuyến mỗi giờ tại Tân Sơn Nhất và Nội Bài, đồng thời yêu cầu nhiều sân bay địa phương khai thác 24/24.

Trong cao điểm Tết Bính Ngọ, Cục Hàng không Việt Nam nâng tần suất hạ cất cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Nội Bài từ 42 lên 46-48 chuyến mỗi giờ, tạo điều kiện để các hãng tăng chuyến, khai thác bay đêm và bổ sung nguồn cung vé phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao.

Các cảng hàng không có nhu cầu đi lại cao như Thọ Xuân, Đồng Hới, Chu Lai, Phù Cát, Pleiku và Tuy Hòa cũng được yêu cầu tăng tần suất khai thác và triển khai phương án hoạt động 24/24 giờ.

Các hãng bay được tạo điều kiện bổ sung tàu bay trong giai đoạn cao điểm. Hiện các hãng hàng không trong nước đã bổ sung 19 máy bay, tăng 4 chiếc so với cùng thời điểm năm trước, nâng tổng số máy bay dự kiến khai thác dịp Tết lên khoảng 216-218 chiếc.

Máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Quỳnh Trần

Cục Hàng không Việt Nam cho biết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình hình đặt chỗ trên các đường bay nội địa tiếp tục ghi nhận tình trạng "lệch đầu", hiện tượng thường xảy ra vào các kỳ nghỉ lễ, Tết.

Giai đoạn cao điểm trước Tết, một số đường bay từ TP HCM đi Huế, Thanh Hóa, Vinh, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Đồng Hới có tỷ lệ đặt chỗ trên 90%, thậm chí đạt 100%. Ở chiều ngược lại từ các địa phương về TP HCM, tỷ lệ đặt chỗ còn thấp, nhiều chuyến dưới 35% và phải khai thác rỗng chiều về.

Đường bay từ Hà Nội đi các địa phương miền Trung và miền Nam trước Tết có tỷ lệ đặt chỗ 30-60%. Riêng các chặng Hà Nội - Đồng Hới và Hà Nội - Điện Biên ghi nhận nhu cầu cao hơn, với tỷ lệ đặt chỗ 88-100% trong các ngày cao điểm từ 12/2 đến 15/2.

Sau Tết, tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay từ các địa phương về TP HCM tăng mạnh, phổ biến 80-100%. Nhiều đường bay như Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Hải Phòng gần như kín chỗ.

Đối với trục TP HCM - Hà Nội, số liệu đặt chỗ ở mức cao cục bộ vào một số ngày sát và sau Tết. Trước Tết từ 11 đến 14/2, tức 24 đến 27 tháng Chạp, tỷ lệ đặt chỗ chiều TP HCM - Hà Nội đạt khoảng 83-90%. Sau Tết từ 21 đến 23/2, tức mùng 5-7 tháng Giêng, tỷ lệ đặt chỗ chiều Hà Nội - TP HCM đạt 80-94%.

Trong giai đoạn cao điểm từ 12/2 đến 21/2, tức từ 25 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Bính Ngọ, dự báo tổng sản lượng vận chuyển hành khách toàn thị trường đạt 2,85 triệu lượt, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 1,6 triệu lượt, tăng 14%, khách nội địa đạt 1,25 triệu lượt, tăng 10,7%.

Sản lượng hành khách thông qua sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đạt khoảng 1,48 triệu lượt, tăng 7,3% so với Tết Nguyên đán 2025. Sân bay Nội Bài ước đạt xấp xỉ 1,08 triệu lượt, tăng 21% so với cùng kỳ.

Đoàn Loan