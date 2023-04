'Tam Quốc Chí - Chiến Lược' được giới thiệu tại Ngày hội Game Việt Nam 2023

TP HCMNhà phát hành tặng miễn phí thẻ tướng sưu tầm bản giới hạn cho người chơi tại sự kiện, diễn ra ngày 1-2/4, tại Nhà thi đấu Phú Thọ.

Tam Quốc Chí - Chiến Lược là một trong những game chiến thuật sẽ được nhà phát hành giới thiệu với công chúng tại Ngày hội Game Việt Nam 2023 (Vietnam GameVerse 2023) với nhiều điểm mới mẻ trong lối chơi.

Để thu hút người chơi, ban điều hành game chuẩn bị hàng nghìn thẻ tướng sưu tầm đặc biệt để tặng miễn phí cho người chơi có mặt tại sự kiện. (Người chơi có thể dùng UID trong game hoặc tải game ngay tại chỗ để nhận 3333 Kim Châu và thẻ tháng Kim Ấn). Ngoài ra, nhà phát hành còn tổ chức nhiều hoạt động tương tác hỏi đáp về Tam Quốc với nhiều phần quà.

Gian hàng 'Tam Quốc Chí - Chiến Lược" thu hút sự quan tâm của game thủ. Ảnh: Thanh Tùng.

Trò chơi Tam Quốc Chí - Chiến Lược có nguồn gốc từ game chiến thuật Romance of the Three Kingdoms, ra mắt năm 1985. Hàng loạt phiên bản ra đời của series này sau đó đã đưa tên tuổi của Koei Tecmo - nhà phát triển game và các đối tác lên tầm cao mới. "Tinh thần Tam Quốc" của Koei Tecmo đã được kế thừa trong Tam Quốc Chí - Chiến Lược. Game vẫn giữ nguyên cốt truyện quen thuộc với những anh hùng nổi tiếng trong Tam Quốc Chí, đồng thời tái hiện bản đồ Trung Hoa cổ đại rộng lớn và nhiều chi tiết cộng với khả năng giao chiến bởi hàng nghìn người chơi trên cùng một màn hình tạo nên những cuộc thư hùng rực lửa.

Dưới sự đầu tư của nhà sản xuất, bản đồ game được thiết kế sinh động, mô phỏng địa hình thực tế của chiến trường Tam Quốc cổ đại. Trong game này, điểm nổi bật là sự tương tác giữa game thủ và môi trường game. Đây một trong những tính năng rất được lòng người chơi chiến thuật, khi phải biết sử dụng địa hình để mang về lợi thế cho quân mình, sử dụng mưu lược thay vì "lấy vật chất đè người". Ngoài ra, lối chơi mở điều binh khiển tướng cũng được cho là hấp dẫn. Ngoài việc hình thành những đội hình kinh điển người chơi còn có thể thoải mái kết hợp dựa trên tính khắc chế binh chủng và duyên phận kết nối giữa các võ tướng, tạo nên trận hình độc đáo.

Game thủ xếp hàng chờ đợi tham gia các hoạt động của "Tam Quốc Chí - Chiến Lược". Ảnh: Thanh Tùng

Tại Việt Nam, game được vận hành bởi Công ty Thiên Thượng Hỏa. Đại diện nhà phát hành cho biết, ngay khi đưa game về Việt Nam, họ đã cam kết "5 không" để mang lại công bằng cho người chơi, bao gồm: không bán tài nguyên, không bán VIP, không bán binh lực, không bán trang bị, không bắt buộc nạp thẻ. Đội ngũ vận hành thường xuyên tổ chức các buổi sự kiện gặp mặt game thủ, đặt sự trải nghiệm của người chơi lên hàng đầu, quan tâm đến thị trường Việt Nam.

Thiên Thượng Hoả đã tổ chức giải đấu "Đồng minh tranh bá" với tổng giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng, là một trong số giải đấu lớn tại thị trường game chiến thuật Việt Nam.

Sự kiện thu hút sự tham gia của hàng nghìn game thủ đến từ hàng trăm liên minh khác nhau của hơn 40 máy chủ. Sự hấp dẫn trong gameplay đầy tính chiến thuật cũng đã thu hút được rất nhiều KOL và streamer nổi tiếng tham gia trải nghiệm như: tuyển thủ AOE chuyên nghiệp Chim Sẻ Đi Nắng, streamer Bé Cơ, Nắng, Thủy Tiên, Cậu Vàng MU, Hiếu Leblanc, ca sĩ Kiều Thơ, Youtuber Hà Tài Phú...

