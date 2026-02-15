Takashimaya sẽ mở trung tâm thương mại ở nơi giá đất đắt nhất Hà Nội

Trung tâm thương mại đầu tiên tại Thủ đô của Takashimaya nằm ở khu đô thị Starlake, dự kiến hoạt động trong nửa cuối năm sau.

Trung tâm thương mại của Takashimaya, thuộc dự án khu phức hợp SL Urban, đang được xây dựng tại lô đất C1-CC1, trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây (Starlake) giai đoạn 1 với diện tích hơn 17.240 m2.

Tại giai đoạn đầu tiên, khu phức hợp này triển khai trên phần đất rộng 4.926 m2. Công trình sẽ gồm 10 tầng nổi và 3 tầng hầm.

Starlake - nơi Toshin đang xây dựng khu phức hợp mới cũng là khu đô thị có giá đất cao nhất ở Hà Nội. Theo bảng giá đất mới của thành phố, giá đất ở vị trí 1 (các thửa giáp mặt đường từ 13,5 m đến 60 m) tại khu đô thị Tây Hồ Tây lên đến trên 114 triệu một m2.

Hiện tại, ở phía tường bao ngoài dự án, chủ đầu tư đã lắp các biển quảng cáo mới. Tổ hợp này được giới thiệu với tên thương mại là Westlake Square Hanoi của Toshin Development - đơn vị phát triển bất động sản thuộc Tập đoàn Takashimaya. Trung tâm thương mại Takashimaya đầu tiên tại Hà Nội có thể khai trương vào quý III/2027.

Phía ngoài khu phức hợp của Toshin Development đang triển khai ở khu đô thị Starlake. Ảnh: Anh Tú

Trước đó, ông lớn bán lẻ Nhật Bản từng nói về ý định mở một trung tâm thương mại tại Hà Nội, sớm nhất vào 2026. Theo Nikkei, Chủ tịch Yoshio Murata của Takashimaya tiết lộ họ dự kiến đầu tư khoảng 2 tỷ yen, tương đương gần 13 triệu USD.

Tháng 7/2025, Toshin cũng thông tin rằng sẽ mở rộng hoạt động với chiến lược đầu tư mới tại Hà Nội, nhằm đón đầu nhu cầu bán lẻ cao cấp đang gia tăng. Dự án tiếp theo sẽ đặt nền móng cho sự hiện diện lâu dài và bài bản của nhà phát triển đến từ Nhật Bản này ở Thủ đô.

Takashimaya là thương hiệu đã có lịch sử gần hai thế kỷ ở Nhật Bản. Tại Việt Nam, Takashimaya đã có một trung tâm thương mại cao cấp ở khu vực trung tâm quận 1 cũ, TP HCM từ năm 2016. Ở Hà Nội, Takashimaya cũng đang vận hành một tổ hợp mua sắm là The Loop (trước đây là Indochina Plaza Hà Nội - IPH).

Khu Starlake cũng đã và đang phát triển loạt công trình thương mại, dịch vụ cao cấp của Hà Nội. Đối diện vị trí của Takashimaya là tòa tháp đôi Shilla Hotel cao 35 tầng đang dần được hoàn thiện. Cách đó không xa là trung tâm nghiên cứu phát triển của Samsung đã đi vào vận hành. Ngoài ra, dự án Emart của Thaco cũng đang triển khai tại khu đô thị này.

Anh Tú