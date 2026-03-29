Tài khoản của ông Maduro lần đầu đăng bài sau nhiều tháng

Tài khoản mạng xã hội X của Tổng thống Maduro đăng bài viết đầu tiên kể từ khi ông bị bắt và giam tại Mỹ hồi đầu năm.

"Chúng tôi vẫn khỏe mạnh, kiên định, thanh thản và không ngừng cầu nguyện. Chúng tôi đã nhận được những tin nhắn, email, thư từ và lời cầu nguyện của các bạn. Mỗi câu từ yêu thương, cử chỉ quan tâm, sự bày tỏ ủng hộ đều lấp đầy tâm hồn và tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho chúng tôi", bài đăng trên tài khoản X của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 28/3 có đoạn viết.

Bài viết còn có nội dung bày tỏ "ngưỡng mộ với tình đoàn kết" của người dân Venezuela trong những thời điểm khó khăn.

Hiện chưa rõ ai đã thay mặt ông Maduro đăng bài viết. Các nguồn tin của AFP nói rằng vợ chồng Tổng thống Venezuela không được tiếp cận với Internet hay báo chí kể từ khi ngồi tù ở Mỹ.

Ảnh phác họa Tổng thống Maduro (giữa) tới phiên điều trần tại tòa án liên bang ở New York, Mỹ ngày 26/3. Ảnh: AP

Hai người bị giam tại nhà tù ở Brooklyn từ đầu tháng 1, sau khi quân đội Mỹ tiến hành chiến dịch đột kích và bắt giữ họ tại dinh thự ở thủ đô Caracas của Venezuela.

Một nguồn tin thân cận với chính phủ Venezuela nói với AFP rằng ông Maduro thường đọc Kinh Thánh và được một số bạn tù gọi là "Tổng thống". Ông chỉ được phép liên lạc qua điện thoại với gia đình và luật sư tối đa 15 phút mỗi lần.

Nicolas Maduro Guerra, con trai ông Maduro, khẳng định cha mình vẫn khỏe, bình tĩnh và thậm chí còn tập thể dục trong tù.

Vợ chồng ông Maduro ngày 26/3 xuất hiện trong phiên điều trần tại tòa án liên bang ở New York, tập trung tranh luận về việc ai sẽ chi trả chi phí pháp lý cho hai người. Thông qua luật sư, hai người cho biết họ không có đủ tài chính cá nhân để tự trang trải.

Các luật sư của vợ chồng Tổng thống Venezuela đề nghị thẩm phán Alvin Hellerstein chấm dứt vụ án với lý do chính quyền Tổng thống Donald Trump không cho phép chính phủ Venezuela thanh toán phí pháp lý đã vi phạm quyền được có luật sư bào chữa của bị cáo. Tuy nhiên, thẩm phán đã bác bỏ đề nghị.

Trong phiên điều trần đầu tiên tại New York hôm 5/1, ông Maduro và vợ phải đối mặt những cáo buộc liên quan ma túy. Cả hai người đều tuyên bố vô tội, Tổng thống Maduro cũng khẳng định bản thân là "tù nhân chiến tranh".

Thanh Tâm (Theo AFP)