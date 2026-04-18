Tác dụng của lactoferrin trong dinh dưỡng cho trẻ

Lactoferrin dồi dào trong sữa mẹ, có khả năng kháng khuẩn, hỗ trợ miễn dịch, bảo vệ đường ruột và cải thiện hấp thu sắt ở trẻ nhỏ.

Theo BS.TS Paolo Manzoni, khoa Sơ sinh - Chăm sóc tích cực sơ sinh, Bệnh viện S. Anna (Torino, Italy), lactoferrin là protein liên kết sắt có nhiều trong sữa mẹ và hàm lượng cao ở sữa non. Dưỡng chất này được ví như tuyến phòng thủ đầu tiên, tham gia toàn diện nhất vào chức năng chống nhiễm trùng lẫn cơ chế miễn dịch. TS Paolo Manzoni nhấn mạnh lactoferrin có thể ngăn chặn sự phát triển và tiêu diệt hại khuẩn, đồng thời giúp cân bằng hệ vi sinh, điều hòa miễn dịch.

Cũng đề cao dưỡng chất trên, ở báo cáo Tổng quan nghiên cứu lâm sàng: Vai trò của lactoferrin từ sữa bò với sức khỏe trẻ em đăng trên NCBI năm 2022, nhóm tác giả Momoko Miyakawa, Hirotsugu Oda, Miyuki Tanaka chỉ ra lactoferrin cũng dồi dào trong sữa bò và một số dịch tiết sinh học. Thành phần này vừa tham gia vận chuyển sắt, vừa đóng vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch bẩm sinh.

Báo cáo nhấn mạnh cơ chế hoạt động của lactoferrin là "hút" sắt từ môi trường xung quanh, khiến vi khuẩn có hại không có thức ăn để phát triển. Tiếp đó, lactoferrin phá hủy màng tế bào vi khuẩn bằng cách tấn công trực tiếp vào lớp vỏ của vi khuẩn, virus.

Cụ thể với trẻ nhỏ, lactoferrin có những vai trò sau:

Tăng cường hệ miễn dịch: hoạt chất này có khả năng điều hòa hoạt động của các tế bào miễn dịch như đại thực bào và tế bào lympho, từ đó hỗ trợ cơ thể trẻ tăng cường khả năng nhận diện, đáp ứng với tác nhân gây bệnh.

Kháng khuẩn, kháng virus và nấm: theo NCBI, các nghiên cứu cho thấy lactoferrin có phổ hoạt tính rộng, có thể ức chế vi khuẩn gram dương, gram âm và cản trở virus bám vào tế bào chủ. Vai trò này liên quan đến khả năng kháng khuẩn, đồng thời hạn chế sự xâm nhập của vi sinh vật.

Bảo vệ hệ tiêu hóa, cân bằng hệ vi sinh: lactoferrin góp phần thúc đẩy sự phát triển của lợi khuẩn đường ruột, ức chế vi khuẩn có hại và điều hòa phản ứng viêm tại niêm mạc ruột. NCBI ghi nhận việc bổ sung lactoferrin có thể giảm tình trạng tiêu chảy, giảm viêm ruột hoại tử ở trẻ sinh non.

Hỗ trợ hấp thu sắt, phòng chống thiếu máu: lactoferrin giúp điều hòa và vận chuyển sắt trong cơ thể, ngăn ngừa tình trạng thiếu máu do thiếu sắt - vấn đề phổ biến ở trẻ em. Trẻ sinh mổ thường thiếu sắt do kẹp dây rốn sớm.

Các chuyên gia cho rằng việc bổ sung lactoferrin cần đặt trong tổng thể chế độ dinh dưỡng và tình trạng cụ thể của từng trẻ, thay vì chỉ tập trung vào một thành phần đơn lẻ. Trong đó, sữa mẹ vẫn là nguồn lactoferrin tự nhiên và dồi dào nhất, nhất là là trong giai đoạn sữa non - thời điểm hàm lượng thành phần này đạt mức cao, góp phần hỗ trợ miễn dịch cho trẻ ở những tháng đầu đời.

Trong trường hợp không thể duy trì bú mẹ hoàn toàn, sữa công thức bổ sung lactoferrin có thể là giải pháp thay thế. Một số sản phẩm hiện được phát triển theo hướng kết hợp lactoferrin với các thành phần hỗ trợ miễn dịch khác như sữa non giàu kháng thể ColosIgG 24h, IgHM và synbiotics, góp phần tăng cường đề kháng, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Với những lợi thế trên, việc bổ sung dinh dưỡng có chứa lactoferrin thường được quan tâm ở những nhóm trẻ sinh mổ, trẻ có nguy cơ miễn dịch kém như trẻ sinh non, nhẹ cân hoặc dễ mắc các bệnh nhiễm trùng. Tuy nhiên, cha mẹ nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế để lựa chọn giải pháp phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ.

Hiếu Châu