Sunshine, Sơn Kim muốn mua 3.790 căn hộ tái định cư tại Thủ Thiêm

TP HCMSunshine Group, Sơn Kim Land đề xuất tham gia đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm.

Ngày 17/9, đại diện Sunshine Group cho biết doanh nghiệp này sẽ tham gia đấu giá gần 3.790 căn hộ tái định cư ở khu đô thị mới Thủ Thiêm bởi nhìn thấy nhiều tiềm năng từ dự án này. Các căn hộ này thuộc lô R1 đến R5 khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, TP HCM.

Tương tự, Công ty cổ phần Bất động sản Sơn Kim (Sơn Kim Land) cũng có văn bản gửi UBND TP HCM về tham gia đấu giá và đề xuất phương án khai thác các căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm.

Theo Sunshine, các căn hộ có thể chuyển sang phân khúc thương mại, khai thác cho thuê, bán lại hoặc kết hợp thành khu phức hợp thương mại, dịch vụ và nhà ở. Cùng với đó, nhờ quy mô lớn, doanh nghiệp này có thể tận dụng lợi thế về nguồn vốn và khả năng phân bổ lại sản phẩm ra thị trường theo từng giai đoạn.

Thời gian gần đây, công ty của ông Đỗ Anh Tuấn cũng triển khai nhiều thương vụ M&A dự án bất động sản. Trong năm nay, chủ đầu tư này dự kiến bàn giao hàng nghìn sản phẩm thấp tầng và cao tầng tại các dự án như Noble Palace Long Biên, Noble Palace Tây Hồ (phân khu Golf Mansion và Boutique Mansion), Noble Palace Tây Thăng Long và Sunshine Sky City, với tổng giá trị gần 100.000 tỷ đồng.

Một góc khu tái định cư trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Thành Nguyễn

Theo phương án UBND TP HCM đưa ra cuối tháng 8, quỹ nhà tái định cư tại Thủ Thiêm được thành phố chia thành hai khối để đấu giá. Trong đó, 2.220 căn ở khối R1, R2, R3 và 1.570 căn thuộc R4, R5. Số căn hộ này trước đây được đầu tư bằng ngân sách, nên việc bán đấu giá thực hiện theo trình tự, thủ tục về quản lý, sử dụng tài sản công.

Phương án chia khối để đấu giá nhằm khắc phục hạn chế của các lần đấu trước, giúp có thêm người mua tham gia, tăng cạnh tranh và rút ngắn thời gian triển khai. Việc đấu giá cũng được kỳ vọng giải quyết tồn đọng quỹ nhà kéo dài nhiều năm, thành phố thu hồi vốn đầu tư xây dựng, và khai thác hiệu quả quỹ bất động sản tại Thủ Thiêm.

Đầu năm nay, thành phố đồng ý cho chuyển đổi công năng của số căn hộ này sang nhà ở thương mại để dễ tiếp cận người mua, nhưng các lần đưa ra đấu giá khu tái định cư này đều không thành công. Lý do, 3.790 căn hộ tái định cư được đưa ra đấu giá cùng lúc, nhưng quy mô quá lớn, chỉ nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh mới tham gia, dẫn đến cạnh tranh thấp, phiên đấu kéo dài hoặc không thành công.

Ngoài ra, giá khởi điểm quá cao (lần đầu 8.800 tỷ đồng, lần 2 là 9.100 tỷ, các lần 3 và 4 khoảng 9.900 tỷ đồng), trong khi chất lượng dự án xuống cấp, không tương xứng cũng là yếu tố khiến các căn hộ ít được quan tâm.

Khu tái định cư tại Thủ Thiêm được xây dựng giai đoạn 2013-2015, thuộc chương trình 12.500 căn hộ tái định cư cho người dân bị giải tỏa bởi dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong đó, cụm 3.790 căn thuộc lô từ R1 đến R5 được xây dựng và hoàn thành từ 2015 nhưng bị bỏ hoang chục năm qua. Hiện nhiều hạng mục tại dự án bị hư hỏng, không còn sử dụng được. Dù không có người ở, mỗi năm TP HCM vẫn phải chi hàng chục tỷ đồng để trả phí bảo trì, quản lý.

Phương Uyên - Anh Tú